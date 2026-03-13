Yaşlı çiftin ölümüyle ilgili kan donduran detaylar! Altın dişleri söküldükten sonra evi ateşe verdiler

3

ALTINLARI ANKARA'DA SATMIŞLAR



Soruşturma kapsamında Busenaz K., ve eşi Kürşat K.'nin olaydan önce bir akaryakıt istasyonundan pet şişe içerisinde benzin aldıkları tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca gasbettikleri altınları Ankara'da bir kuyumcuya 1 milyon 300 bin TL karşılığında sattıkları belirlendi. Ayrıca şüphelilerden Kürşat K.'nin, olay sırasında çiftin ağzından zorla söktüğü iki altın dişi de Ankara'daki aynı kuyumcuya satmak istediği öğrenildi. Ancak kuyumcunun altın dişlerin ayarını tespit edemediği için hemen satın almadığı ve ödeme yapmadığı, dişleri inceleme için laboratuvara gönderdiği belirlendi. Çalışmalar sonucu 2 altın dişe el konuldu.