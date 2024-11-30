Yaşlı çifte koli bantlı gasp! Kapıyı açar açmaz dehşet başladı

'ÖLDÜRECEKLER SANDIM'

Dehşet anlarını anlatan Bekir Genç, "Akşam üzeri kapı çaldı, eşim açmaya gitti. Bir ses gelmeyince ben de kapıya gittim. Kapının yanındaki 3 kişinin ağzını kapatıp, ellerini bantladıklarını gördüm. Beni görünce ikisi üzerime atladı ve ağzımı kapatıp, başka bir odaya götürdüler. Ben de ağzımı, ellerimi ve ayaklarımı bantlayıp, divana yatırdılar. Biri göğsüme ayaklarıyla bastırıp, eliyle alnıma tabanca dayayıp, altın ve paraların yerini sordu. Ağzımı ve burnumu havluyla kapatarak boğmaya çalışıp, havasız bırakarak işkence yaptı. Arada bir havluyu çekip, zarar vermeyeceğini altın ve paraların yerini sordu. Ben de eşim de altın ve para olmadığını söyledik; ama inanmadılar. Odaları darmadağın ettiler. Eşimi sonra benim yanıma getirdiler. O sırada aklıma eve misafir geleceği fikri geldi. Bizi bağlayıp, işkence yapanlara eve misafir geleceğini, geç bile kaldıklarını söyledim. Panik yapıp, telefonlarımızı alıp kaçtılar. Beni yatırdıkları divandan inip, eşimin yanına gittim. Bağlı olan ellerimi önce açamadım. İlk olarak tırnaklarımla eşimin elindeki bağlı olan koli bandını koparttım. O da makasla benim ellerimdeki ve ayaklarımdaki bağlı olan koli bandını kesti, beni kurtardı. Arkalarından çıktığımda uzakta otomobille kaçtıklarını gördüm. Komşudan yardım istedim. Jandarma hepsini yakalamış, yapanlardan biri birlikte çalıştığım kişi çıktı. Öldürecekler sandım" dedi.