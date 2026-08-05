"Yapamazsın" dediler, 19 yaşında kendi işletmesini kurdu! Şimdi herkes onu konuşuyor: 5 kişiye ekmek kapısı açtı

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Açtığı işletmede 5 kişiye istihdam sağladığını aktaran Tekin, iş hayatına atılmak isteyen yaşıtlarına da tavsiyede bulunarak, "Şu an beş kişi çalışıyoruz toplam ve hedefim ilerledikçe daha çok güçleniyor. Daha çok ilerlemeye çalışıyorum. Ben buradan yaşıtlarıma kendi ayaklarının üzerinde durmalarını söylüyorum. Yani istediklerini yapsınlar, daha fazla güçlensinler. İstedikleri şeye adım atsınlar, korkarak adım atmasınlar. Zaten korkmadan, direkt kendileri adım attıkça onlar daha çok güçlenir. Yani kendi ayaklarının üzerinde dursunlar. Başta onlar bana destek oldu. Şu an ben onlara katkı sağlıyorum. Ben onlara destek çıkıyorum. Birbirimize bu şekilde destek çıkıyoruz" diye konuştu.