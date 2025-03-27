Yakın arkadaşı tavsiye etti, 1 yıl dolmadan fabrikasını kurdu! 7 milyon lira yatırımla, 12 bin ton üretiyor
Girişimci kadınlar aldıkları hibe ve destekle fabrikalar kuruyor. Projesi desteklenen 2 çocuk annesi genç girişimci kadın 15 kişiye istihdam sağlıyor. Yatırım fikrini en yakınlarından birisinin önerdiğini söyleyen Ebru Zorlu, "15 çalışanımızla, tek vardiyada yılda 6 bin ton pelet üretimi yapıyoruz. Müşteri kitlemiz çoğaldıkça iki vardiya ile çalıştığımızda üretim kapasitemiz yıllık 12 bin tona çıkacak.” dedi.
• 27 Mart 2025 - 09:46 • Son Güncelleme:
• 27 Mart 2025 - 09:46 • Son Güncelleme: