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GündemYakın arkadaşı tavsiye etti, 1 yıl dolmadan fabrikasını kurdu! 7 milyon lira yatırımla, 12 bin ton üretiyor
HaberlerGündem Haberleri Yakın arkadaşı tavsiye etti, 1 yıl dolmadan fabrikasını kurdu! 7 milyon lira yatırımla, 12 bin ton üretiyor

Yakın arkadaşı tavsiye etti, 1 yıl dolmadan fabrikasını kurdu! 7 milyon lira yatırımla, 12 bin ton üretiyor

Girişimci kadınlar aldıkları hibe ve destekle fabrikalar kuruyor. Projesi desteklenen 2 çocuk annesi genç girişimci kadın 15 kişiye istihdam sağlıyor. Yatırım fikrini en yakınlarından birisinin önerdiğini söyleyen Ebru Zorlu, "15 çalışanımızla, tek vardiyada yılda 6 bin ton pelet üretimi yapıyoruz. Müşteri kitlemiz çoğaldıkça iki vardiya ile çalıştığımızda üretim kapasitemiz yıllık 12 bin tona çıkacak.” dedi.

• 27 Mart 2025 - 09:46 • Son Güncelleme:
• 27 Mart 2025 - 09:46 • Son Güncelleme:
1Yakın arkadaşı tavsiye etti, 1 yıl dolmadan fabrikasını kurdu 7 milyon lira yatırımla, 12 bin ton üretiyor

Çorum Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından projesi desteklenen Ebru Zorlu, Çorum merkeze bağlı Karaca Köyü’ne pelet üretim tesisi kurdu.

27 MİLYONLUK YATIRIM

7 MİLYONLUK YATIRIM

Gıda Teknolojisi mezunu 2 çocuk annesi genç yatırımcı Ebru Zorlu'nun 7,2 milyon liralık yatırımına 3,9 milyon lira hibe ödendi.

3YATIRIM FİKRİ NASIL GELİŞTİ

YATIRIM FİKRİ NASIL GELİŞTİ?

Projesi hakkında konuşan genç kadın, şunları söyledi: “Ailem 1996 yılından beri her türden kereste üretimi ve ahşap ev yapımı işi ile uğraşıyor. Bu üretimleri gerçekleştirirken ortaya çıkan atıkların değerlendirilmesi amacıyla pelet üretim işine yatırım yapmaya karar verdik.

4BİR ÖNERİ İLE TKDKYA BAŞVURDU

BİR ÖNERİ İLE TKDK'YA BAŞVURDU

TKDK’dan, hayvancılık tesisi kuran bir yakınımızın “birçok sektöre destek veriyorlar, gidin görüşün” demesiyle haberdar olduk. Projemizi anlattığımızda katma değerli ürünler sektörüne başvuru yapabileceğimizi söylediler. Projemiz tamamlanana kadar hep yardımcı oldular.

5ÇEVRECİ TESİS ATIKLARI PELET YAPIYOR

ÇEVRECİ TESİS ATIKLARI PELET YAPIYOR

Tesisimizde çam kerestesi üretimimiz sırasında ortaya çıkan ekonomik değeri olmayan kereste atıkları ve talaşı üretim ortamından uzaklaştırarak depolamak için ayrıca bir zaman, işgücü ve para harcıyorduk. Ya da isteyenlere veriyorduk. Şimdi bu atıklar pelet üretim tesisimizin hammaddesi oldu.

6HEDEF ÜRETİMİ ARTIRMAK

HEDEF ÜRETİMİ ARTIRMAK

2023 yılı biterken yatırımımızı tamamladık ve pelet üretimine başladık. Şuan tesisimizde kereste imalatı ve pelet üretimi bölümlerimizde 15 çalışanımızla, tek vardiyada yılda 6 bin ton pelet üretimi yapıyoruz. Müşteri kitlemiz çoğaldıkça iki vardiya ile çalıştığımızda üretim kapasitemiz yıllık 12 bin tona çıkacak.”