Yakın arkadaşı tavsiye etti, 1 yıl dolmadan fabrikasını kurdu! 7 milyon lira yatırımla, 12 bin ton üretiyor

ÇEVRECİ TESİS ATIKLARI PELET YAPIYOR

Tesisimizde çam kerestesi üretimimiz sırasında ortaya çıkan ekonomik değeri olmayan kereste atıkları ve talaşı üretim ortamından uzaklaştırarak depolamak için ayrıca bir zaman, işgücü ve para harcıyorduk. Ya da isteyenlere veriyorduk. Şimdi bu atıklar pelet üretim tesisimizin hammaddesi oldu.