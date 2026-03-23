Yağışlar İstanbul'a yaradı! Barajlardaki doluluk oranı 23 günde 7 puan artış gösterdi

23.03.2026 - 14:08Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Uğur GÜLBOY / İSTANBUL, (DHA)-

İstanbul’da son 4 gündür aralıklarla etkili olan yağışların ardından baraj doluluk oranları arttı. İSKİ verilerine göre doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 51.01’e ulaştı.

Ramazan ayının ardından arife günü başlayan yağışlı sistem etkisini sürdürüyor. Aralıklarla devam eden yağışlar, barajları besleyen derelerin debisini artırdı. Bu artışla birlikte İstanbul genelindeki baraj doluluk oranı yüzde 51.01 olarak ölçüldü.

Öte yandan kentin önemli barajlarından Alibey Barajı’nda doluluk oranı yüzde 41.47 olarak kaydedildi. İstanbul’daki barajlar arasında en yüksek doluluk oranı yüzde 90.71 ile Elmalı Barajı’nda ölçülürken, en düşük doluluk oranı ise yüzde 28.72 ile Papuçdere Barajı’nda kaydedildi. Alibey Barajı'ndaki son durum dron ile havadan görüntülendi.

İstanbul'un barajlarında doluluk oranları;

ÖMERLİ %72.36

DARLIK %67.74

ELMALI %90.71

TERKOS %35.88

ALİBEYKÖY %41.47

BÜYÜKÇEKMECE %37.08

SAZLIDERE %31.66

ISTARNACALAR %81.14

KAZANDERE %55.74

PAPUÇDERE %28.72