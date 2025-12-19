Vanlı kardeşler memleketlerine dönüp atölye kurdu! Şimdi siparişlere yetişemiyor

3

Uzun yıllar Bursa'da kardeşiyle ahşap yapı sektöründe faaliyet gösterdiklerini belirten Durmaz, şunları kaydetti:"Doğup büyüdüğümüz yer olan Erciş'e dönmeye karar verdik. Burada 3 bin metrekarelik açık alan kiraladık ve üretim tesisimizi kurduk. Şu an 15 çalışanla ahşap ev, bungalov ve kamelya imalatı yapıyoruz. Ürünlerimize yurt içinden yoğun talep geliyor. Siparişlerimizi tırlarla sevk ediyoruz. Ekip arkadaşlarımız siparişleri teslim ettikten sonra montaj işlemlerini de yerinde gerçekleştiriyor. Bungalov ve ahşap evlerde banyo, lavabo ve tuvalet yer alıyor. Ayrıca, iç kısımda yaptığımız asma kat ile kullanım alanını daha da genişletiyoruz."