Van Gölü'ndeki çekilme eski ve yeni fotoğraflarla ortaya çıktı! 17 yılda yaşanan su kaybı gözler önüne serildi

PLAJ OLARAK KULLANILAN ALAN KAYBOLDU



Göldeki çekilmenin vahim bir düzeyde olduğunu belirten Coşar, "Yıllar önce herkes buralara gelip balık tutar ve balıkçılık yapardı. Hatta sahil koruma ekipleri de botlarını bu görmüş olduğunuz iskeleye bağlardı. Küresel ısınmadan dolayı gölün çekilmesiyle birlikte şu an gördüğümüz alanda daha önce çektiğimiz fotoğraflara baktığımızda müthiş bir fark var arada. Önümüzdeki yıllarda yeterince yağış yağmazsa daha kötü bir manzarayla karşı karşıya kalmamız kaçınılmazdır. Göldeki çekilmeyi artık herkes bariz bir şekilde görebiliyor. 2 yıl önce çektiğimiz fotoğraflar ve bugün çektiğimiz fotoğraflar arasında bile büyük bir fark var. Göldeki çekilme çok vahim bir durumdadır. Bunu herkes görüyor ve biliyor. Burası geçmiş yıllarda gölün en gözde yerlerinden biriydi. Vatandaşlar burayı plaj olarak kullanıyordu" dedi.