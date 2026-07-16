Uzmanlar uyardı: Çayı bu şekilde içmek tüm faydasını azaltıyor

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Siyah çay; polifenoller, flavonoidler ve antioksidan bileşenler içeriyor. Bu maddeler hücreleri serbest radikallere karşı korumaya yardımcı olurken, dengeli beslenmenin de önemli bir parçası olarak görülüyor. Ancak çayın ne zaman ve nasıl tüketildiği de en az miktarı kadar önem taşıyor.