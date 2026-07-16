Uzmanlar uyardı: Çayı bu şekilde içmek tüm faydasını azaltıyor
Türkiye'de en çok tüketilen içeceklerin başında gelen çay, doğru tüketildiğinde antioksidan bakımından zengin bir seçenek olarak öne çıkıyor. Ancak uzmanlar, çayın yanlış zamanlarda veya bazı besinlerle birlikte tüketilmesinin faydalarını azaltabileceği konusunda uyarıyor. İşte çay içerken dikkat edilmesi gerekenler...
Siyah çay; polifenoller, flavonoidler ve antioksidan bileşenler içeriyor. Bu maddeler hücreleri serbest radikallere karşı korumaya yardımcı olurken, dengeli beslenmenin de önemli bir parçası olarak görülüyor. Ancak çayın ne zaman ve nasıl tüketildiği de en az miktarı kadar önem taşıyor.
Uzmanların en sık yaptığı uyarılardan biri, çayın ana öğünlerin hemen ardından tüketilmemesi. Çayın içerdiği tanen adı verilen doğal bileşikler, özellikle bitkisel kaynaklı demirin bağırsaklardan emilimini azaltabiliyor. Bu durum özellikle demir eksikliği riski taşıyan kişiler için önem taşıyor.
Beslenme uzmanları, çayın yemeklerden hemen sonra değil, yaklaşık *45 dakika ila 1 saat* sonra içilmesini öneriyor. Bu süre, vücudun besinlerdeki demirden daha iyi yararlanmasına yardımcı olabilir.
Çaya birkaç damla limon eklemek yalnızca lezzet katmıyor. C vitamini, bitkisel kaynaklı demirin emilimini destekleyebildiği için özellikle demir açısından zengin öğünlerin ardından tüketilecek çayda limon tercih edilmesi daha dengeli bir seçenek olabiliyor.
Uzmanlar, çayın kaynar halde tüketilmesini önermiyor. Aşırı sıcak içecekler ağız ve yemek borusundaki hassas dokuları tahriş edebiliyor. Bu nedenle çayın birkaç dakika dinlendirilerek içilmesi tavsiye ediliyor.
Birçok kişi çayı birkaç küp şekerle tüketiyor. Ancak fazla şeker, çayın doğal yapısını değiştirmese de günlük şeker tüketiminin gereksiz yere artmasına neden olabiliyor. Uzmanlar mümkünse şekersiz veya çok az şekerli tüketilmesini öneriyor.
Siyah çay doğal olarak kafein içeriyor. Özellikle akşam saatlerinde fazla miktarda çay tüketmek bazı kişilerde uykuya dalmayı zorlaştırabiliyor. Kafeine duyarlı kişilerin akşam saatlerinde tüketimi sınırlandırması öneriliyor.Uzmanlara göre çayın faydalarından en iyi şekilde yararlanmak için şu kurallara dikkat edilmeli:* Çayı yemeklerin hemen ardından içmeyin.* Mümkünse 45 dakika ile 1 saat bekleyin.* Çok sıcak tüketmekten kaçının.* Fazla şeker eklemeyin.* Günlük tüketimde ölçülü olun.* Demir eksikliği olan kişiler çay tüketim zamanına daha fazla özen göstermeli.