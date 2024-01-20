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GündemUzay istasyonu nerede? ISS uzay istasyonu kaç km, uluslararası uzay istasyonunda kimler var, dünyadan kaç km uzakta, uzay istasyonu nedir?
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Uzay istasyonu nerede? ISS uzay istasyonu kaç km, uluslararası uzay istasyonunda kimler var, dünyadan kaç km uzakta, uzay istasyonu nedir?

Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) uzaya giden ilk Türk astronot sonrası yoğun bir şekilde araştırılıyor. Uluslararası Uzay İstasyonu farklı ülkelerden astronotları bir araya getirerek küçük bir Dünya oluştururken evrene ışık tutmak için gerçekleştirilen birçok deneye de ev sahipliği yapıyor. Peki, Uzay istasyonu nerede? ISS uzay istasyonu kaç km, uluslararası uzay istasyonunda kimler var, dünyadan kaç km uzakta, uzay istasyonu nedir?

• 20 Ocak 2024 - 17:16 • Son Güncelleme:
• 20 Ocak 2024 - 17:16 • Son Güncelleme:
1Uzay istasyonu nerede ISS uzay istasyonu kaç km, uluslararası uzay istasyonunda kimler var, dünyadan kaç km uzakta, uzay istasyonu nedir

Uzaya çıkan ilk Türk Alper Gezeravcı'nın ardından Uluslararası Uzay İstasyonu için araştırmalar hızlandı. Peki, Uluslararası Uzay İstasyonu(ISS) nedir? Uluslararası Uzay İstasyonu nerede, kaç km yükseklikte?

2ULUSLARARASI UZAY İSTASYONU NEDİR

ULUSLARARASI UZAY İSTASYONU NEDİR?

Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ, İngilizce: International Space Station (ISS)), alçak Dünya yörüngesine yerleştirilmiş bir uzay üssü, başka bir tabirle üzerinde yaşanabilen yapay bir uydudur. Uluslararası Uzay İstasyonu'nun inşası, 1984'te önce dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan tarafından, sonrasında da bütçesiyle birlikte ABD Kongresi tarafından onaylandı. 1984 ile 1993 arasında tasarlanan UUİ'nin farklı elementleri ABD, Kanada, Japonya ve Avrupa ülkeleri tarafından 1980'li yılların sonlarına doğru inşa edilmeye başlandı.

3Uzay istasyonu nerede ISS uzay istasyonu kaç km, uluslararası uzay istasyonunda kimler var, dünyadan kaç km uzakta, uzay istasyonu nedir

Bir araya getirilen modüllerin birleştirilmesiyle inşa edilmiş olan istasyonun ilk kısmı 1998 yılında fırlatılmıştır. İstasyonun yapısı temel olarak basınçlı modüller, destekleyici dış iskelet ve güneş panellerinden meydana gelmektedir. Dünya yörüngesinde bulunan en büyük yapay uydudur. Uygun saatlerde yeryüzünden bakıldığında çıplak gözle görülebilmektedir.

4Uzay istasyonu nerede ISS uzay istasyonu kaç km, uluslararası uzay istasyonunda kimler var, dünyadan kaç km uzakta, uzay istasyonu nedir

UUİ, deneyler için uzay ortamı ve düşük yer çekimi ortamı sağlayan bir laboratuvar merkezidir. Mürettebatın biyoloji, fizyoloji, fizik, kimya, astronomi, meteoroloji ve daha birçok dalda deneyler yapmasına olanak verir. İstasyon ayrıca Ay ve Mars görevlerinde kullanılması planlanan ekipman ve sistemlerin, kullanım öncesi uzayda test edilmeleri için çok uygun bir ortam sağlar.

5ISS UZAY İSTASYONU KAÇ KM, ULUSLARARASI UZAY İSTASYONU KAÇ KM YÜKSEKLİKTE

ISS UZAY İSTASYONU KAÇ KM, ULUSLARARASI UZAY İSTASYONU KAÇ KM YÜKSEKLİKTE?

Uluslararası Uzay İstasyonu programı, beş katılımcı uzay kuruluşu tarafından oluşturulmuş ortak bir projedir, bu kuruluşlar ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, Rusya Federal Uzay Ajansı, Japonya Uzay Araştırma Ajansı, Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansı'dır. İstasyonun mülkiyet ve kullanım hakları hükûmetler arası antlaşmalar ve sözleşmelerle belirlenmiştir.

6Uzay istasyonu nerede ISS uzay istasyonu kaç km, uluslararası uzay istasyonunda kimler var, dünyadan kaç km uzakta, uzay istasyonu nedir

İstasyon, Rus Yörünge Bölümü ve Amerika Birleşik Devletleri Yörünge Bölümü olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. İstasyonun yörünge yüksekliği 330 km ila 435 km arasında değişmektedir. İstasyon zamanla azalan irtifasını arttırmak için Zvezda modülünün motorlarını veya ziyaretçi uzay araçlarını kullanır. Bir günde Dünya çevresinde 15,5 tur atar.

7ISS (ULUSLARARASI UZAY İSTASYONU) ŞUANDA NEREDE

ISS (ULUSLARARASI UZAY İSTASYONU) ŞUANDA NEREDE?

Şuanda ISS'in nerede olduğuna ve yörüngesine göz atmak için SpaceX'in sitesini inceleyebilirsiniz. 

8ISSDE (ULUSLARARASI UZAY İSTASYONU) NE YAPILIYOR, NE DENEYLERİ YAPILIYOR

ISS'DE (ULUSLARARASI UZAY İSTASYONU) NE YAPILIYOR, NE DENEYLERİ YAPILIYOR?

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi ile Rusya Federal Uzay Ajansı arasındaki ortak niyet bildirgesine göre, ISS bir laboratuvar, gözlemevi ve fabrika olarak planlanmıştır.

9Uzay istasyonu nerede ISS uzay istasyonu kaç km, uluslararası uzay istasyonunda kimler var, dünyadan kaç km uzakta, uzay istasyonu nedir

Ayrıca, gelecekteki Ay, Mars ve asteroit görevleri için ulaşım, bakım ve ara üs olarak hizmet vermesi de öngörülmüştür.

10Uzay istasyonu nerede ISS uzay istasyonu kaç km, uluslararası uzay istasyonunda kimler var, dünyadan kaç km uzakta, uzay istasyonu nedir

ISS'deki çalışmalara örnek olarak, aşı geliştirilmesi, kanser tedavisi, akışkanların uzaydaki hareketleri, beslenme ve bitkilerin ağırlıksız ortamdaki davranışları gibi konular öne çıkmaktadır.