Uzay istasyonu nerede? ISS uzay istasyonu kaç km, uluslararası uzay istasyonunda kimler var, dünyadan kaç km uzakta, uzay istasyonu nedir?
Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) uzaya giden ilk Türk astronot sonrası yoğun bir şekilde araştırılıyor. Uluslararası Uzay İstasyonu farklı ülkelerden astronotları bir araya getirerek küçük bir Dünya oluştururken evrene ışık tutmak için gerçekleştirilen birçok deneye de ev sahipliği yapıyor. Peki, Uzay istasyonu nerede? ISS uzay istasyonu kaç km, uluslararası uzay istasyonunda kimler var, dünyadan kaç km uzakta, uzay istasyonu nedir?
• 20 Ocak 2024 - 17:16 • Son Güncelleme:
• 20 Ocak 2024 - 17:16 • Son Güncelleme: