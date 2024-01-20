Uzay istasyonu nerede? ISS uzay istasyonu kaç km, uluslararası uzay istasyonunda kimler var, dünyadan kaç km uzakta, uzay istasyonu nedir?

UUİ, deneyler için uzay ortamı ve düşük yer çekimi ortamı sağlayan bir laboratuvar merkezidir. Mürettebatın biyoloji, fizyoloji, fizik, kimya, astronomi, meteoroloji ve daha birçok dalda deneyler yapmasına olanak verir. İstasyon ayrıca Ay ve Mars görevlerinde kullanılması planlanan ekipman ve sistemlerin, kullanım öncesi uzayda test edilmeleri için çok uygun bir ortam sağlar.