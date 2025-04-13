Ustası, Tire şiş köftenin lezzet sırrını açıkladı! Dünyanın en iyi kıyma yemeği seçildi
Dünyanın dört bir yanındaki yöresel yemekler, içecekler ve restoranlar hakkında bilgi sunan "TasteAtlas" platformunda "Dünyanın En İyi 100 Kıyma Yemeği" listesinde birinci sırada gösterilen Tire şiş köfte, bir asırdan fazladır damakları lezzetlendiriyor. Tire'de 41 yıldır aynı işletmede köftecilik yapan 76 yaşındaki köfte ustası Şükrü Öztepe, 'Tire şiş köftenin özelliği, etin pirzola kısmından yapılması. Katkı maddesi kullanmıyoruz. Etin, yağını, sinirini ayırıyoruz. Dinlenmiş kıymayı şişe taktıktan sonra odun ateşinde ön pişirme işleminden geçiriyoruz. Ardından bakır tavalarda tereyağı ile isteğe göre sade, domates soslu ya da yoğurtlu olarak servis ediyoruz' dedi.
AA
• 13 Nisan 2025 - 13:11 • Son Güncelleme:
AA
• 13 Nisan 2025 - 13:11 • Son Güncelleme: