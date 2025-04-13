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Ustası, Tire şiş köftenin lezzet sırrını açıkladı! Dünyanın en iyi kıyma yemeği seçildi

Dünyanın dört bir yanındaki yöresel yemekler, içecekler ve restoranlar hakkında bilgi sunan "TasteAtlas" platformunda "Dünyanın En İyi 100 Kıyma Yemeği" listesinde birinci sırada gösterilen Tire şiş köfte, bir asırdan fazladır damakları lezzetlendiriyor. Tire'de 41 yıldır aynı işletmede köftecilik yapan 76 yaşındaki köfte ustası Şükrü Öztepe, 'Tire şiş köftenin özelliği, etin pirzola kısmından yapılması. Katkı maddesi kullanmıyoruz. Etin, yağını, sinirini ayırıyoruz. Dinlenmiş kıymayı şişe taktıktan sonra odun ateşinde ön pişirme işleminden geçiriyoruz. Ardından bakır tavalarda tereyağı ile isteğe göre sade, domates soslu ya da yoğurtlu olarak servis ediyoruz' dedi.

AA
• 13 Nisan 2025 - 13:11 • Son Güncelleme:
AA
• 13 Nisan 2025 - 13:11 • Son Güncelleme:
1Ustası, Tire şiş köftenin lezzet sırrını açıkladı Dünyanın en iyi kıyma yemeği seçildi

İzmir'in Tire ilçesine özgü lezzetlerden olan köfte, beğeni topluyor. Geçmişi 1900'lü yıllara kadar uzanan köfte, 2021 yılında coğrafi işaretle tescillendi.

2Ustası, Tire şiş köftenin lezzet sırrını açıkladı Dünyanın en iyi kıyma yemeği seçildi

Gastronomi dünyasının önemli kaynaklarından "TasteAtlas"ın geçen ay duyurduğu listesinde ilk sırada bulunan şiş köfte, en fazla yüzde 20 yağ oranına sahip dana ya da sığır etinden hazırlanıyor.

3Ustası, Tire şiş köftenin lezzet sırrını açıkladı Dünyanın en iyi kıyma yemeği seçildi

Etler yağ, zar ve sinirden arındırıldıktan sonra tuzlanıp dinlendiriliyor. Kıymaya dönüştürülen et, şişlere dizilerek odun ateşinde ön pişirme işleminden geçiriliyor. Tütsülenen köfteler, bakır tavada tereyağı ile sade, domatesli ya da yoğurtlu olarak servis ediliyor.

4Ustası, Tire şiş köftenin lezzet sırrını açıkladı Dünyanın en iyi kıyma yemeği seçildi

Tire'de 41 yıldır aynı işletmede köftecilik yapan 76 yaşındaki köfte ustası Şükrü Öztepe, AA muhabirine ailede ikinci kuşak köfteci olduğunu söyledi.

5Ustası, Tire şiş köftenin lezzet sırrını açıkladı Dünyanın en iyi kıyma yemeği seçildi

Babasının 1932 yılında ilk dükkanlarını açtığını, kendisinin de 62 yıl önce 1963 yılında babasının yanında çalışmaya başladığını anlatan Öztepe, "Tire şiş köftenin özelliği, etin pirzola kısmından yapılması.

6Ustası, Tire şiş köftenin lezzet sırrını açıkladı Dünyanın en iyi kıyma yemeği seçildi

Katkı maddesi kullanmıyoruz. Etin, yağını, sinirini ayırıyoruz. Dinlenmiş kıymayı şişe taktıktan sonra odun ateşinde ön pişirme işleminden geçiriyoruz. Ardından bakır tavalarda tereyağı ile isteğe göre sade, domates soslu ya da yoğurtlu olarak servis ediyoruz." diye konuştu.

7Ustası, Tire şiş köftenin lezzet sırrını açıkladı Dünyanın en iyi kıyma yemeği seçildi

Öztepe, geleneksel yöntemle yapılan yemeğin lezzetinin korunmasının en büyük öncelikleri olduğunu sözlerine ekledi.

8Ustası, Tire şiş köftenin lezzet sırrını açıkladı Dünyanın en iyi kıyma yemeği seçildi

İlçe sakinlerinden Hikmet Kaykılı, köfteyi yıllardır severek tükettiklerini kaydederek, "Bizim için vazgeçilmez bir lezzet. Katkı malzemesi olmaması, tereyağı ile pişirilmesi tadını artırıyor." dedi.

9Ustası, Tire şiş köftenin lezzet sırrını açıkladı Dünyanın en iyi kıyma yemeği seçildi

Ayşe Kaykılı ise çocukluklarından bu yana köfte yediklerini dile getirerek, "Damak tadı çocuklukta oluşur derler, sanırım biz de onun için bu lezzeti çok seviyoruz. Tire şiş köfte, zaten bizim bir numaramız." diye konuştu.

10Ustası, Tire şiş köftenin lezzet sırrını açıkladı Dünyanın en iyi kıyma yemeği seçildi

Tire Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Bahaettin Oktav da ilçenin tarım ve sanayisinin yanı sıra gastronomisiyle de öne çıktığını ifade etti.

11Ustası, Tire şiş köftenin lezzet sırrını açıkladı Dünyanın en iyi kıyma yemeği seçildi

Oktav, coğrafi işaretli köftenin süpermarketlerde de satışta olduğunu belirterek, "Bu lezzeti, insanlarımız evlerinde güvenle tüketebilirler. Tire şiş köftenin lezzetine yerinde ulaşmak isteyenleri, gurmeleri Tire'ye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.