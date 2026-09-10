'Usta yok mu?' diyenler şaşkınlığını gizleyemiyor: 12 yaşında çırak olarak başladı babasının işini devraldı!

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"Babamın yanında çıraklıkla başladım. Zamanla dükkanda küçük işlerle başlayarak bu işi öğrendim. Öğrenince de 'Neden babamın mesleğini devam ettirmeyeyim?' dedim. Hem Kahramanmaraş'ta bir ilk olurduk hem de babamla birlikte çalışmanın daha güzel olacağını düşündüm."