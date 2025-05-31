Unutulmaya yüz tutmuş mesleğe umut oldu: Ayakkabı tamirciliğinde tek kadın çırağı Esra ustalara taş çıkarıyor
Niğde'de lise öğrencisi Esra Dinç (16), unutulmaya yüz tutmuş zanaatlardan biri olan ayakkabı tamirciliği mesleğini öğrenmek için çıraklık yapıyor. Dinç, "Sadece ev hanımı olmak zorunda değiliz. Kahvede de çalışabiliriz, şoför de olabiliriz. Yeter ki kendimize inanalım" dedi.
Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)-
• 31 Mayıs 2025 - 13:30 • Son Güncelleme:
Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)-
• 31 Mayıs 2025 - 13:30 • Son Güncelleme: