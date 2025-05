Unutulmaya yüz tutmuş mesleğe umut oldu: Ayakkabı tamirciliğinde tek kadın çırağı Esra ustalara taş çıkarıyor

'KENDİMİZE İNANALIM'

Esra Dinç, mesleğine duyduğu sevgiyi ifade ederek, "Biz kadınlar, sadece ev hanımı olmak zorunda değiliz. Kahvecide de çalışabiliriz, şoför de olabiliriz. Yeter ki kendimize inanalım. Bu meslek, her geçen gün biraz daha unutuluyor. Gençlerin ilgisi az ama ben severek yapıyorum. Hem el emeği var hem de insanların işine yaramak beni mutlu ediyor. Ustamdan öğrendiğim her şey gelecekte belki kendi dükkanımı açmamı sağlayacak. Bu meslek ölmesin istiyorum. Ayakkabı tamirciliğinde Niğde’de tek kadın olmak istiyorum, şu an da tek ben yapıyorum bu işi. Kadınların yapmayacağı hiçbir iş yoktur” diye konuştu.