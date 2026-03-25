Ünlülere uyuştucu soruşturması: Fikret Orman ve Burak Elmas dahil 14 kişi gözaltına alındı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Fikret Orman ve Burak Elmas dahil 14 kişi gözaltına alındı
25.03.2026 - 15:55Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Tuğçe SEZER- Özgür EREN- Fırat ALKIZ /İSTANBUL (DHA)

Ünlü isimlere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında eski Beşiktaş Başkanı ve iş insanı Fikret Orman ile eski Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın da olduğu 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar Adli Tıp Kurumu'na getirildi. İşte gözaltına alınan ünlü isimlerin tam listesi...

1Ünlülere uyuştucu soruşturması: Fikret Orman ve Burak Elmas dahil 14 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, toplumun genel ahlakının, toplum yapısının ve aile düzeninin korunması amacıyla ilgililer hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

2Ünlülere uyuştucu soruşturması: Fikret Orman ve Burak Elmas dahil 14 kişi gözaltına alındı

Açıklamada, yapılan çalışmalar ve toplanan deliller birlikte değerlendirildiğinde, "kullanmak için uyuşturucu madde bulunduran veya uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştıran" 16 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildiği bildirildi.

3Ünlülere uyuştucu soruşturması: Fikret Orman ve Burak Elmas dahil 14 kişi gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanması için 16 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendiği ifade edilen açıklamada, 14 şüphelinin gözaltına alındığı, 2 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı kaydedildi.

4Ünlülere uyuştucu soruşturması: Fikret Orman ve Burak Elmas dahil 14 kişi gözaltına alındı

Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen isimlerin şunlar olduğu öğrenildi: Fikret Orman, Güzide Aksoy (Güzide Duran), Hande Erçel, Burak Elmas, Sezgin Köysüren, Ferhat Aydın, Lütfiye Tuğçe Özbudak, Koray Serenli, Onur Bükçü, İsmail Behram Perinçekli, Kaan Mellart, Didem Soydan, Onur Talay, Mustafa Tari.

5Ünlülere uyuştucu soruşturması: Fikret Orman ve Burak Elmas dahil 14 kişi gözaltına alındı

ŞÜPHELİLER ADLİ TIP KURUMU'NA GETİRİLDİ

Gözaltına alınan Fikret Orman, Burak Elmas, model Didem Soydan ve sunucu Güzide Duran'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

6Ünlülere uyuştucu soruşturması: Fikret Orman ve Burak Elmas dahil 14 kişi gözaltına alındı
7Ünlülere uyuştucu soruşturması: Fikret Orman ve Burak Elmas dahil 14 kişi gözaltına alındı