Üniversiteli gençlerden yerli İHA hamlesi! KAF takımı TEKNOFEST’te zirveye kanat açtı

"Yaptığımız sistemler olabildiğince yerli üretime dayanıyor. Bu sayede ciddi bir katma değer oluşturuyoruz. Güçlü atım kartı, uçuş kontrol kartı, elektronik hız kontrolcüsü ve fırçasız motorların performansını ölçen cihazları da yerli olarak üretiyoruz. Donanımların tasarımını biz yapıyor, ardından gömülü yazılımları yüklüyoruz. Bu yaklaşım, sistemlerin güvenliğini ve esnekliğini sağlıyor."Geliştirdikleri İHA'nın 10 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesine, 30 dakika uçuş süresine ve 60 kilometre haberleşme menziline sahip olduğunun altını çizen Ergül, "Bu sayede aracımızı bir noktadan başka bir noktaya hem manuel hem de otonom şekilde uçurabiliyoruz. Bu önemli bir avantaj; çünkü insansız hale getirdiğiniz bu sistemde yer kontrol istasyonundan yazılım aracılığıyla göreve müdahale edebiliyorsunuz. İnsansız hava araçları, zaman zaman gözle görülemeyecek uzaklıklara gittiği için bu takip imkânı oldukça kritik" şeklinde konuştu.Yazılım Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi ve takımın yazılım birim sorumlusu Mustafa Kale ise geliştirilen yazılım altyapısının detayları hakkında bilgi verdi.