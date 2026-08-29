UNESCO adayı Tortum Şelalesi'nde hafta sonu yoğunluğu: Ziyaretçilerin akınına uğradı!

5

Fatih Karabektaş da şelalenin kent için önemli bir turizm noktası olduğuna dikkati çekerek, "Ailemle hafta sonu gezimizde şelaleye geldik. Gerçekten görülmesi gereken bir yer. Türkiye'deki doğaseverleri buraya bekleriz. Gerçekten takdire şayan, zaten manzara da kendisini anlatıyor. Kalabalık, hava da güzel, aşırı derecede beğendim." ifadelerini kullandı.