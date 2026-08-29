Türkiye'nin yavru balık ihtiyacının yüzde 75'i bu kentten karşılanıyor: 33 milyon yavru yurt dışına gönderildi!

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Yıllık yaklaşık 180 bin ton üretim gerçekleştiriyoruz. İhracata baktığımızda ise yaklaşık 750 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştiriliyor. Ancak sektörümüz sadece dünyanın dört bir yanına balık yetiştirip işleyerek ihraç etmekle kalmıyor, bunun yanında yavru balık ihracatıyla da önemli bir katma değer oluşturuyor.