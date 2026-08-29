Türkiye'de sadece orada 3 coğrafi işaretli bal var! 110 bin kovanla hasat yapılıyor

2

İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, Erzincan Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Rahmi Özendi ile birlikte köyde Üstündağ ailesinin bal hasadına katıldı.Üretici Fatih Üstündağ'ın 400 kovanda organik geven balı üretimi gerçekleştirdiği belirtildi.Koçaker, bal hasadına katılarak üreticiye teşekkür etti ve arıcılığın Erzincan için önemli bir ekonomik faaliyet olduğunu ifade etti.