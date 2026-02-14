UNESCO 2026 yılını 'Edebali yılı' ilan etti! Bilecik'te turizm seferberliği başladı

4

Osman Gazi'ye yönelik "adalet", "sabır" ve "merhamet" içerikli öğütleriyle bilinen ve 1326'da vefat ettiği tahmin edilen Şeyh Edebali, Bilecik'teki kendi adını taşıyan külliyesine defnedildi.



Şeyh Edebali'nin vefatının bu seneki 700'üncü yılı, Kasım 2025'te Özbekistan'ın Semerkant kentinde düzenlenen UNESCO 43'üncü Genel Konferansı'nda, Türkiye'nin önerisi üzerine "Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri Programı"na dahil edildi.Bilecik Valiliği de söz konusu karar doğrultusunda, Şeyh Edebali'nin adının duyurulması amacıyla yıl boyu kentte çeşitli tiyatro gösterileri ile etkinlikler yapacak. Ayrıca Valiliğin sosyal medya hesaplarından, yıla ilişkin bir tanıtım videosu da paylaşıldı.