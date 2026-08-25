Uluabat Gölü'nde alarm: Ramsar koruma altındaki göl alg patlaması nedeniyle yeşile büründü!

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Alg patlamasının aslında kirlenmenin habercisi olduğunu ifade eden Doç. Dr. Efsun Dindar, "Fitoplankton patlaması ya da alg patlaması sonucunda bazen estetik açıdan çok güzel renkler ortaya çıkabiliyor. Bunların bazıları doğal olarak gerçekleşen doğa olayları olsa da özellikle yaz aylarında kirliliğin de habercisi olabiliyor. Görsel olarak izlenmesi her ne kadar görenlerin hoşuna gitse de maalesef su kalitesindeki bozulmalar, sucul ekosistemin zarar görmesine ve oradaki canlıların yaşayabilmesi için gerekli oksijen miktarının tükenmesine neden olduğu için ekolojik açıdan da ciddi bir sorun haline gelebiliyor" diye konuştu.