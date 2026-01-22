Ulaşımın kilit kavşağında kar yağışı etkili oldu! 43 ilin geçiş güzergahı Kırıkkale kısa sürede beyaza büründü

GAZETE VATAN ANA SAYFA
22.01.2026 - 21:15

Kaynak: KIRIKKALE (İHA)

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı olan kilit kavşak Kırıkkale’de kar yağışı etkili oldu. Kar manzarasıyla hareketlenen meydanlarda ise gençler kar topu oynadı, vatandaşlar yürüyüş yaptı.

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı olan kilit kavşak Kırıkkale’de kar yağışı etkili oldu.

Akşam saatlerinden itibaren başlayan kar, cadde ve sokakları kısa sürede beyaza bürüdü.

Belediye ekipleri ana arterlerde ve yokuşlarda tuzlama çalışması yaptı. Trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bazı bölgelerde araçlar kontrollü ilerledi. Kent merkezindeki meydanlar kar manzarasıyla hareketlendi. Gençler kar topu oynayıp, hatıra fotoğrafı çekindi. Vatandaşlar da karda yürüyüş yapmanın keyfini çıkardı.

Kar yağışına ilişkin görüşlerini paylaşan Sinan Demir, "Güzel kar yağdı buraya. Yarın akşama kadar gösteriyor, çok mutluyum. İlk defa böyle güzel kar görüyorum" dedi.

Kayra Kılınç ise, "Sınavdan çıktık, deneme çözüyorduk. Kar yağdığını görünce meydana gelip biraz oynayalım dedik. Eğleniyoruz, biraz soğuk ama gayet güzel" ifadelerini kullandı.

2 ve 3 tekerlekli araçların gece boyunca trafiğe çıkışı yasaklandı

Öte yandan Kırıkkale Valiliği, il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle şehir içi trafikte aksamalar ve kazaların önüne geçilmesi amacıyla kamuoyuna duyuruda bulundu.

Açıklamada 2 ve 3 tekerlekli araçlar ile kış lastiği bulunmayan araçların gece boyunca trafiğe çıkmamalarının önemle rica edildiği belirtildi.

