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DünyaUkrayna ordusu Rus ilerleyişini kırmak için havaya uçurdu! Kiev'deki İrpin Köprüsü’nde insanlık dramı...
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Ukrayna ordusu Rus ilerleyişini kırmak için havaya uçurdu! Kiev'deki İrpin Köprüsü’nde insanlık dramı...

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, ülkeden sivillerin zor durumunu gözler önüne seren fotoğraflar gelmeye devam ediyor. Rus ilerleyişini engellemek için Ukrayna ordusu tarafından havaya uçurulan Kiev’in 20 km uzağındaki İrpin Köprüsü insanlık dramına şahitlik etti. Sivillerin bölgeden tahliyesi nehir üzerine atılan tahtalarla sağlanıyor.

• 05 Mart 2022 - 16:35 • Son Güncelleme:
• 05 Mart 2022 - 16:35 • Son Güncelleme:
1Ukrayna ordusu Rus ilerleyişini kırmak için havaya uçurdu Kievdeki İrpin Köprüsü’nde insanlık dramı...

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in 20 km kuzeyindeki İrpin'de Rus savaş uçakları binaların arasında alçak uçuş yapıp her bir noktaya bomba bırakıyor.

2Ukrayna ordusu Rus ilerleyişini kırmak için havaya uçurdu Kievdeki İrpin Köprüsü’nde insanlık dramı...

Kiev ile İrpin'i birbirinden ayıran İrpin Köprüsü, olası Rus ilerleyişini engellemek için Ukrayna ordusunca havaya uçuruldu.

3Ukrayna ordusu Rus ilerleyişini kırmak için havaya uçurdu Kievdeki İrpin Köprüsü’nde insanlık dramı...

Bölgede yaşayan yüz binlerce kişi arabalarıyla köprüye ulaştıktan sonra yaya olarak güvenli bölgeye geçmeye çalışıyor. İrpin Nehri üzerine atılan tahtalar sivilleri hayata bağlayan tek geçiş noktası.

4Ukrayna ordusu Rus ilerleyişini kırmak için havaya uçurdu Kievdeki İrpin Köprüsü’nde insanlık dramı...

Genç-yaşlı kadın-erkek binlerce kişi yanlarına aldıkları hayvanları ve küçük bavullarıyla tahta köprünün üzerinden Kiev'e kaçıyor. Askerler, sivillerin bu noktadan güvenli geçişini uçaksavarlarla nöbet tutarak sağlıyor.

5Ukrayna ordusu Rus ilerleyişini kırmak için havaya uçurdu Kievdeki İrpin Köprüsü’nde insanlık dramı...

Günlerdir Ruslar tarafından bombalandıklarını söyleyen Krsitina Kushnir de, "Savaş uçakları evleri vuruyor. Yapacak bir şeyimiz kalmadı. Yanımıza aldığımız birkaç parça eşya ile birlikte evden çıkmaya karar verdik. Nereye gideceğimizi de bilmiyoruz" dedi.

6Ukrayna ordusu Rus ilerleyişini kırmak için havaya uçurdu Kievdeki İrpin Köprüsü’nde insanlık dramı...

BM ise 24 Şubat'tan bugüne kadar saldırılarda bini aşkın sivilin öldüğünü ya da yaralandığını açıkladı.

7KADIN ASKER ALONANIN AYDINLIK GELECEK UMUDU

KADIN ASKER ALONA'NIN AYDINLIK GELECEK UMUDU

Hayat köprüsü şehrin kuzeyinde yaşayan yüz binlerce kişiye umut olurken Ukrayna ordusu da geçişlerini bu tahta köprü üzerinden gerçekleştiriyor.

8Ukrayna ordusu Rus ilerleyişini kırmak için havaya uçurdu Kievdeki İrpin Köprüsü’nde insanlık dramı...

Askerler, mühimmatlar, yemekler bu köprü üzerinden geçiyor. Kadın asker Alona, "Bir cephedeyiz ama arkamızda binlerce kadın var. Hepsine minnettarız. Bu savaş bittiğinde çocuklarımıza aydınlık bir gelecek vereceğiz" diyor.

9Rusya-Ukrayna savaşı 10. gününde

Rusya-Ukrayna savaşı 10. gününde

Rusya Savunma Bakanlığı, Mariupol ve Volnovaha'dan sivillerin çıkması amacıyla geçici ateşkes uygulayacaklarını duyurdu.

10Ukrayna ordusu Rus ilerleyişini kırmak için havaya uçurdu Kievdeki İrpin Köprüsü’nde insanlık dramı...

Rus ordusunun şiddetli saldırılarına maruz kalan Ukrayna'nın Harkiv Belediye Başkanı İgor Terehov, şehirdeki askerlerin Rus ordusuna karşı şiddetli bir direniş gösterdiğini, düşmanı asker ve teçhizat kaybına uğrattığını belirtti.

11Ukrayna ordusu Rus ilerleyişini kırmak için havaya uçurdu Kievdeki İrpin Köprüsü’nde insanlık dramı...

Terehov, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şehirdeki askerlerin Rus ordusuna karşı şiddetli bir direniş gösterdiğini, düşmanı asker ve teçhizat kaybına uğrattığını ifade etti.

12Ukrayna ordusu Rus ilerleyişini kırmak için havaya uçurdu Kievdeki İrpin Köprüsü’nde insanlık dramı...

Harkiv Belediyesi Basın Servisinden yapılan açıklamada da bugüne kadar Harkiv'e düzenlenen bombardıman ve çatışmalarda 5'i çocuk ve 122'si sivil olmak üzere 188 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

13Ukrayna ordusu Rus ilerleyişini kırmak için havaya uçurdu Kievdeki İrpin Köprüsü’nde insanlık dramı...

Rusya, Mariupol ve Volnovaha'dan sivillerin tahliyesi için geçici ateşkes ilan ettiRusya Savunma Bakanlığı, Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla Mariupol ve Volnovaha'dan sivillerin çıkması amacıyla geçici ateşkes uygulayacaklarını duyurdu.

14Ukrayna ordusu Rus ilerleyişini kırmak için havaya uçurdu Kievdeki İrpin Köprüsü’nde insanlık dramı...

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Mariupol ve Volnovaha'dan sivillerin çıkması için insani koridorların açıldığı belirtildi.

15Ukrayna ordusu Rus ilerleyişini kırmak için havaya uçurdu Kievdeki İrpin Köprüsü’nde insanlık dramı...

Söz konusu koridorların Ukrayna tarafı ile anlaşma ile açıldığına işaret edilen açıklamada, "Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla Mariupol ve Volnovaha'dan sivillerin çıkması amacıyla geçici ateşkes uygulanacaktır" ifadesine yer verildi.

16ZELENSKİYDEN NATOYA ELEŞTİRİ

ZELENSKİY'DEN NATO'YA ELEŞTİRİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, NATO'nun Ukrayna'yı uçuşa yasak bölge ilan etmeyi reddederken şehirlerin bombalanmasına yeşil ışık yaktığını bildirdi.

17Ukrayna ordusu Rus ilerleyişini kırmak için havaya uçurdu Kievdeki İrpin Köprüsü’nde insanlık dramı...

Düzenlenen NATO zirvesini, "zayıf ve kafaları karıştıran bir zirve" olarak niteleyen Zelenskiy, şöyle devam etti:"NATO ülkelerinin, güya Ukrayna üzerindeki gökyüzünü uçuşa kapatmakla Rusya'nın NATO'ya karşı doğrudan saldırganlığını kışkırtacağı yönünde bir masal oluşturduklarına inanıyoruz. Bu, kendi kendine hipnoz. Bugünden itibaren ölenlerin hepsi sizin yüzünüzden ölüyor."

18RUSYANIN NÜKLEER KONUŞLANMASI PENTAGONUN TAKİBİNDE

RUSYA'NIN NÜKLEER KONUŞLANMASI PENTAGON'UN TAKİBİNDE

Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer güçlerin de dahil olduğu stratejik kuvvetleri teyakkuza geçirme talimatından bu yanaRusya'nın nükleer kuvvetlerinin konuşlanmasında değişiklik görmediklerini belirtti. (Sabah-AFP)

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