Ukrayna ordusu Rus ilerleyişini kırmak için havaya uçurdu! Kiev'deki İrpin Köprüsü’nde insanlık dramı...

Düzenlenen NATO zirvesini, "zayıf ve kafaları karıştıran bir zirve" olarak niteleyen Zelenskiy, şöyle devam etti:"NATO ülkelerinin, güya Ukrayna üzerindeki gökyüzünü uçuşa kapatmakla Rusya'nın NATO'ya karşı doğrudan saldırganlığını kışkırtacağı yönünde bir masal oluşturduklarına inanıyoruz. Bu, kendi kendine hipnoz. Bugünden itibaren ölenlerin hepsi sizin yüzünüzden ölüyor."