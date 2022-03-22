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• 22 Mart 2022 - 09:16 • Son Güncelleme:

Ufuk Yıldırım dördüncü kez evlendi!

Daha önce, "Aşık olduğuma inanırsam hiç gözümü kırpmam, 4. kez de evlenirim. Evlilikten korkmuyorum." açıklamasını yapan şarkıcı Ufuk Yıldırım, dediğini yaptı. Yıldırım, sevgilisi Fidan Hanım ile birlikte Florida'da nikah masasına oturdu.

• 22 Mart 2022 - 09:16 • Son Güncelleme:
1Ufuk Yıldırım dördüncü kez evlendi
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90'lı yıllara damgasını vuran şarkıcı Ufuk Yıldırım, Amerika'da evlendi. 51 yaşındaki Yıldırım, sevgilisi Fidan Hanım ile Florida'da dünyaevine girdi.

2MURADIMIZA ERDİK

"MURADIMIZA ERDİK"

Bundan sonra yaşamını Florida'da sürdürme kararı alan Ufuk Yıldırım, mutlu günlerinden fotoğrafları da Instagram hesaplarından, "Biz erdik muradımıza, herkes çıksın kerevetine..." notuyla yayınlamayı ihmal etmedi.

3NİKAH SONRASI İLK HAMLE

NİKAH SONRASI İLK HAMLE

Ünlü şarkıcı ile nikah masasına oturan Fidan Hanım'ın sosyal medyada soyadını "Yıldırım" olarak güncellemesi de dikkatlerden kaçmadı.

44. KEZ DE EVLENİRİM DEMİŞTİ

"4. KEZ DE EVLENİRİM" DEMİŞTİ

Nikah masasına oturmaktan korkmadığını ifade eden Yıldırım, 5 yıl önce verdiği bir röportajda, "Aşık olduğuma inanırsam hiç gözümü kırpmam, 4. kez de evlenirim." açıklamasını yapmıştı.

5BİR ÇOCUĞU VAR

BİR ÇOCUĞU VAR

2003 yılında haber spikeri Sonay Dikkaya ile ikinci evliliği yapan Yıldırım’ın bu birliktelikten bir çocuğu bulunuyor.

6UFUK YILDIRIM HAKKINDA

UFUK YILDIRIM HAKKINDA

Önceleri "Grup Vitamin" üyesi olan Ufuk Yıldırım, buradan ayrılarak, ikili müzik grubu "Ufuk-Ercan"ı oluşturdu. İnsanların gülümseyerek dinlediği esprili parçalar yapan Yıldırım, ardından yoluna tek başına devam etme kararı aldı.

Ufuk Yıldırım, 1994'te "Çabuk Gel Annem", 1996'da "Ufuk Yıldırım 96" ve daha sonrasında iki tane daha müzik albümü yaparak, çalışmalarını sürdürdü. Yıldırım, 1996 senesinde bir otomobil reklamı için "Tutkunum" adlı parçayı seslendirdi. "Tutkunum" parçasının sözünü ilk eşi Burcu Güden ile yazan Ufuk Yıldırım, müziğini ise kendi besteledi. Şarkının klibi ise Abdullah Oğuz tarafından çekildi.Yorumculuğun yanı sıra söz yazarı ve besteci olarak da eserler üreten Yıldırım, ayrıca sanatçı Barış Manço ve bazı ünlü isimlerin orkestralarında da çalıştı.

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