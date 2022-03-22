Ufuk Yıldırım dördüncü kez evlendi!

UFUK YILDIRIM HAKKINDA

Önceleri "Grup Vitamin" üyesi olan Ufuk Yıldırım, buradan ayrılarak, ikili müzik grubu "Ufuk-Ercan"ı oluşturdu. İnsanların gülümseyerek dinlediği esprili parçalar yapan Yıldırım, ardından yoluna tek başına devam etme kararı aldı.



Ufuk Yıldırım, 1994'te "Çabuk Gel Annem", 1996'da "Ufuk Yıldırım 96" ve daha sonrasında iki tane daha müzik albümü yaparak, çalışmalarını sürdürdü. Yıldırım, 1996 senesinde bir otomobil reklamı için "Tutkunum" adlı parçayı seslendirdi. "Tutkunum" parçasının sözünü ilk eşi Burcu Güden ile yazan Ufuk Yıldırım, müziğini ise kendi besteledi. Şarkının klibi ise Abdullah Oğuz tarafından çekildi.Yorumculuğun yanı sıra söz yazarı ve besteci olarak da eserler üreten Yıldırım, ayrıca sanatçı Barış Manço ve bazı ünlü isimlerin orkestralarında da çalıştı.