Ufuk Yıldırım dördüncü kez evlendi!
Daha önce, "Aşık olduğuma inanırsam hiç gözümü kırpmam, 4. kez de evlenirim. Evlilikten korkmuyorum." açıklamasını yapan şarkıcı Ufuk Yıldırım, dediğini yaptı. Yıldırım, sevgilisi Fidan Hanım ile birlikte Florida'da nikah masasına oturdu.
90'lı yıllara damgasını vuran şarkıcı Ufuk Yıldırım, Amerika'da evlendi. 51 yaşındaki Yıldırım, sevgilisi Fidan Hanım ile Florida'da dünyaevine girdi.
BİR ÇOCUĞU VAR
2003 yılında haber spikeri Sonay Dikkaya ile ikinci evliliği yapan Yıldırım’ın bu birliktelikten bir çocuğu bulunuyor.
UFUK YILDIRIM HAKKINDA
Önceleri "Grup Vitamin" üyesi olan Ufuk Yıldırım, buradan ayrılarak, ikili müzik grubu "Ufuk-Ercan"ı oluşturdu. İnsanların gülümseyerek dinlediği esprili parçalar yapan Yıldırım, ardından yoluna tek başına devam etme kararı aldı.
Ufuk Yıldırım, 1994'te "Çabuk Gel Annem", 1996'da "Ufuk Yıldırım 96" ve daha sonrasında iki tane daha müzik albümü yaparak, çalışmalarını sürdürdü. Yıldırım, 1996 senesinde bir otomobil reklamı için "Tutkunum" adlı parçayı seslendirdi. "Tutkunum" parçasının sözünü ilk eşi Burcu Güden ile yazan Ufuk Yıldırım, müziğini ise kendi besteledi. Şarkının klibi ise Abdullah Oğuz tarafından çekildi.Yorumculuğun yanı sıra söz yazarı ve besteci olarak da eserler üreten Yıldırım, ayrıca sanatçı Barış Manço ve bazı ünlü isimlerin orkestralarında da çalıştı.