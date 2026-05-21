TUS 2026 yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı | 2026-TUS 1. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı! Sorgulama ekranı için tıkla
TUS 2026 yerleştirme sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyuru ile birlikte 2026-TUS 1. dönem yerleştirme sonuçları adayların erişimine sunuldu. Peki 2026-TUS 1. dönem yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir? İşte 2026-TUS 1. dönem yerleştirme sonuçlarını sorgulama ekranı...
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’na katılan binlerce aday, tercih sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçlarını öğrenmeye başladı. Böylece 2026 yılının ilk TUS yerleştirme süreci resmen tamamlanmış oldu. İşte sorgulama ekranı ve adayların yaşayacağı sürecin detayları...
TUS 2026 YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebiliyor.
Adaylar, TUS sonuç sorgulama ekranı üzerinden yerleştirme bilgilerini görüntüleyebiliyor. Sisteme giriş yapan adaylar:
Yerleştirildikleri hastane veya üniversiteyi
Kazandıkları uzmanlık dalını
Yerleştirme detaylarını kolaylıkla öğrenebiliyor.
Sonuçlar yalnızca online ortamda açıklanırken, adayların sisteme T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile giriş yapmaları gerekiyor.
2026-TUS 1. DÖNEM YERLEŞTİRME SÜRECİ
2026-TUS 1. dönem yerleştirme süreci belirlenen takvim doğrultusunda tamamlandı. Bu kapsamda:
Tercih işlemleri Mayıs ayının ikinci haftasında alındı
Adayların beyan ettiği tercihler değerlendirmeye alındı
Yerleştirme işlemleri kısa sürede tamamlanarak sonuçlar açıklandı
Yerleştirme sürecinde adayların sınav puanları ve tercih sıralamaları belirleyici oldu.
TUS YERLEŞTİRMELERİ HANGİ KRİTERLERE GÖRE YAPILIYOR?
TUS yerleştirme sonuçları hesaplanırken merkezi sistem esas alınıyor. Buna göre:
Adayların sınav puanı öncelikli kriter olarak kabul ediliyor
Tercih sıralaması dikkate alınıyor
Kontenjanlar doğrultusunda en yüksek puandan başlanarak yerleştirme yapılıyor
Bu sistemde her aday, puanının yettiği en üst tercihe yerleştiriliyor.
TUS SONUÇLARININ ARDINDAN SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
TUS 2026 yerleştirme sonuçları sonrası yeni bir süreç başlıyor. Yerleşmeye hak kazanan adayların:
Yerleştirildikleri kurumların duyurularını takip etmeleri
Gerekli belgeleri hazırlamaları
Belirlenen tarihlerde kayıtlarını tamamlamaları gerekiyor.
Uzmanlık eğitimi almaya hak kazanan adaylar için kayıt süreci oldukça önemli olurken, yerleşemeyen adaylar ise bir sonraki TUS dönemi için hazırlıklarına devam edecek.