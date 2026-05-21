TUS 2026 yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı | 2026-TUS 1. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı! Sorgulama ekranı için tıkla

TUS YERLEŞTİRMELERİ HANGİ KRİTERLERE GÖRE YAPILIYOR?



TUS yerleştirme sonuçları hesaplanırken merkezi sistem esas alınıyor. Buna göre:



Adayların sınav puanı öncelikli kriter olarak kabul ediliyor

Tercih sıralaması dikkate alınıyor

Kontenjanlar doğrultusunda en yüksek puandan başlanarak yerleştirme yapılıyor

Bu sistemde her aday, puanının yettiği en üst tercihe yerleştiriliyor.