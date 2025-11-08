GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemTürkiye'yi sarsan yangın faciasının ilk anları kamerada: Kocaeli'de 6 kişiye mezar olmuştu
HaberlerGündem Haberleri Türkiye'yi sarsan yangın faciasının ilk anları kamerada: Kocaeli'de 6 kişiye mezar olmuştu

Türkiye'yi sarsan yangın faciasının ilk anları kamerada: Kocaeli'de 6 kişiye mezar olmuştu

08.11.2025 - 22:15Güncellenme Tarihi:

Kaynak : KOCAELİ (İHA)

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 6 kişiye mezar olan parfüm dolum tesisinde çıkan yangının ilk anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Saniyeler içerisinde yükselen dumanlar ve patlama sesleriyle birlikte bölgede yaşanan panik anları saniye saniye kameralara yansıdı. İtfaiye ekiplerinin ise yangının çıkışından sadece 2 dakika sonra olay yerine ulaştığı görüldü.

1

Olay, sabah saat 09.00 sıralarında Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan 2 katlı parfüm dolum tesisinde meydana geldi.

2Türkiye'yi sarsan yangın faciasının ilk anları kamerada: Kocaeli'de 6 kişiye mezar olmuştu

Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın, içerideki kimyasal maddeler sebebiyle kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı.

3Türkiye'yi sarsan yangın faciasının ilk anları kamerada: Kocaeli'de 6 kişiye mezar olmuştu

Alevler, tesisin hemen yanında bulunan binanın çatısına da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

4Türkiye'yi sarsan yangın faciasının ilk anları kamerada: Kocaeli'de 6 kişiye mezar olmuştu

Ekiplerin yoğun çalışması neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında içeride bulunan 6 kişi hayatını kaybederken, 1’i ağır 7 kişi de yaralandı.

5Türkiye'yi sarsan yangın faciasının ilk anları kamerada: Kocaeli'de 6 kişiye mezar olmuştu

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

6

Facia böyle gelmiş: O anlar kamerada

Öte yandan, 6 kişiye mezar olan parfüm dolum tesisinde çıkan yangının ilk anlarına ait görüntüler ortaya çıktı.

7Türkiye'yi sarsan yangın faciasının ilk anları kamerada: Kocaeli'de 6 kişiye mezar olmuştu

Yangının ilk anlarına ait güvenlik kamerası görüntülerinde, tesisten yükselen dumanların kısa sürede patlamaya dönüştüğü anlar yer aldı.

8Türkiye'yi sarsan yangın faciasının ilk anları kamerada: Kocaeli'de 6 kişiye mezar olmuştu

Patlama sesiyle birlikte çevrede büyük panik yaşandığı, bazı vatandaşların araçlarına koştuğu, bazılarının ise meraklı gözlerle olayı izlediği görüldü.

9Türkiye'yi sarsan yangın faciasının ilk anları kamerada: Kocaeli'de 6 kişiye mezar olmuştu

Büyük korku ve paniğin yaşandığı o anlar saniye saniye kaydedildi. İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış anından sadece 2 dakika sonra bölgeye ulaşması ise dikkat çekti.

10Türkiye'yi sarsan yangın faciasının ilk anları kamerada: Kocaeli'de 6 kişiye mezar olmuştu

Yangınla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.