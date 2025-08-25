Türkiye'nin zeytinyağı üssünden kötü haber! Tek tek tespit edildi, 15 bin 365 litre ele geçirildi
Kaynak : İHA
Balıkesir’in Edremit ilçesinde sahte zeytinyağı üretimi yapılan bir depoya düzenlenen operasyonda 15 bin 365 litre taklit ve tağşiş zeytinyağı ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte zeytinyağı üretimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Adli makamlardan alınan arama kararı doğrultusunda şüpheliler Emin B. ve Metin Ş.’e ait araçlar ile Remzi Ö.’e ait depoda arama yapıldı.
Yapılan aramalarda araçlarda bin litre, depoda ise 3 adet tank içerisinde 14 bin 365 litre olmak üzere toplam 15 bin 365 litre taklit ve tağşiş zeytinyağı ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında "6469 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'na muhalefet", "marka hakkına tecavüz" ve "kişilerin sağlığını tehlikeye sokacak şekilde gıda maddesi üretme" suçlarından adli işlem başlatıldı. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
ZEYTİNYAĞI ALIRKEN DİKKAT!
Sahte zeytinyağı almamak için öncelikle güvenilir ve bilinen markaları tercih etmek büyük önem taşır. Etiketinde “naturel sızma”, “soğuk sıkım” ve “erken hasat” gibi ibareler bulunan, üretim yeri, hasat tarihi ve asit oranı açıkça belirtilmiş ürünlere yönelmelisin. Zeytinyağı genellikle koyu renkli cam şişelerde satılmalı; çünkü ışık, yağın kalitesini bozabilir. Şeffaf şişelerde veya plastik ambalajlarda satılan ürünlerden kaçınmak gerekir. Çok düşük fiyatlı zeytinyağları genellikle başka yağlarla karıştırılmış olabilir; bu nedenle fiyat gerçekçiliğini de göz önünde bulundurmalısın. Ayrıca coğrafi işaretli (örneğin Ayvalık, Milas, Edremit gibi) ürünler, kalite ve orijinallik açısından daha güvenlidir. Açıkta satılan, etiketsiz veya ev yapımı iddiasıyla sunulan ürünler de sahte olma riski taşır. Koku ve tat konusunda da bilinçliysen; gerçek zeytinyağı çimensi, meyvemsi kokular taşır ve boğazda hafif bir yakıcılık hissi bırakır. Bu doğal özellikler, sahte veya karışık yağlardan kolayca ayırt edilebilir.