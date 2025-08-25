Türkiye'nin zeytinyağı üssünden kötü haber! Tek tek tespit edildi, 15 bin 365 litre ele geçirildi

3

ZEYTİNYAĞI ALIRKEN DİKKAT!



Sahte zeytinyağı almamak için öncelikle güvenilir ve bilinen markaları tercih etmek büyük önem taşır. Etiketinde “naturel sızma”, “soğuk sıkım” ve “erken hasat” gibi ibareler bulunan, üretim yeri, hasat tarihi ve asit oranı açıkça belirtilmiş ürünlere yönelmelisin. Zeytinyağı genellikle koyu renkli cam şişelerde satılmalı; çünkü ışık, yağın kalitesini bozabilir. Şeffaf şişelerde veya plastik ambalajlarda satılan ürünlerden kaçınmak gerekir. Çok düşük fiyatlı zeytinyağları genellikle başka yağlarla karıştırılmış olabilir; bu nedenle fiyat gerçekçiliğini de göz önünde bulundurmalısın. Ayrıca coğrafi işaretli (örneğin Ayvalık, Milas, Edremit gibi) ürünler, kalite ve orijinallik açısından daha güvenlidir. Açıkta satılan, etiketsiz veya ev yapımı iddiasıyla sunulan ürünler de sahte olma riski taşır. Koku ve tat konusunda da bilinçliysen; gerçek zeytinyağı çimensi, meyvemsi kokular taşır ve boğazda hafif bir yakıcılık hissi bırakır. Bu doğal özellikler, sahte veya karışık yağlardan kolayca ayırt edilebilir.