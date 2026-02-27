Türkiye'nin üretim merkezinde tehlike patladı! Risk en üst seviyede: Kesinlikle uzan durun
Türkiye'nin üretim merkezi konumunda olan Aydın'da alarm verildi. Hasat sezonu sonuna yaklaşılırken tehlike ortaya çıktı. Üreticilere kritik uyarı yapıldı: Kullanmayın ve uzak durun!
Türkiye'nin zeytin ağacı varlığı en çok illerden olan Aydın'da, zeytin hasat sezonunda sona yaklaşılırken, Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticileri zeytinde halkalı leke hastalığı konusunda uyardı. Halkalı leke hastalığı riskinin en üst seviyeye çıktığı döneme gelindiğini belirten yetkililer, üreticilere mücadele çağrısında bulundu. Yaprak dökümüne neden olan zeytin halkalı leke hastalığına karşı hasadı biten bahçelerde ilaçlama çalışmalarının en kısa zamanda başlanması gerektiği vurgulandı.
Mücadele yöntemleri kapsamında ağaçların budanması ve ağaçların hava alması gerektiğine dikkat çeken Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, açıklamasında "Fazla azotlu gübre kullanımından uzak durulmalı. Lekeli yapraklar toplanıp imha edilmeli. Üreticilerimizin ilaçlama ilanlarını takip etmeleri büyük önem arz etmektedir" ifadeleri yer alırken, ilkbahar ve çiçek öncesi ile sonbahar sürgünleri görülmeden hemen önce ilaçlama yapılabileceği hatırlatıldı. Yağışlı ve rüzgarlı havalarda ilaçlama yapılmaması, ayrıca insan ve çevre sağlığı açısından gerekli önlemlerin alınmasına dikkat edilmesi gerektiğinin altı çizildi.