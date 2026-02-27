Türkiye'nin üretim merkezinde tehlike patladı! Risk en üst seviyede: Kesinlikle uzan durun

2

Mücadele yöntemleri kapsamında ağaçların budanması ve ağaçların hava alması gerektiğine dikkat çeken Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, açıklamasında "Fazla azotlu gübre kullanımından uzak durulmalı. Lekeli yapraklar toplanıp imha edilmeli. Üreticilerimizin ilaçlama ilanlarını takip etmeleri büyük önem arz etmektedir" ifadeleri yer alırken, ilkbahar ve çiçek öncesi ile sonbahar sürgünleri görülmeden hemen önce ilaçlama yapılabileceği hatırlatıldı. Yağışlı ve rüzgarlı havalarda ilaçlama yapılmaması, ayrıca insan ve çevre sağlığı açısından gerekli önlemlerin alınmasına dikkat edilmesi gerektiğinin altı çizildi.