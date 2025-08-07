Türkiye'nin en uzun nehrinde kuraklık alarmı! Sulak alanlar yerini sazlıklara bıraktı
07.08.2025
Kaynak : İHA
Sivas'ın İmranlı ilçesinde bulunan Kızıldağ'ın eteklerinden doğan ve Samsun'un Bafra ilçesinde Karadeniz'e dökülen Türkiye'nin en büyük nehri olan Kızılırmak, son yıllarda yaşanan ani hava değişimleri ve iklim krizi nedeniyle eski coşkusunu kaybetti.
1
Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak’ta su seviyesi düştü. Irmağı kaplayan sazlıklar ve gözle rahatlıkla gözlenen ırmak yatağı kuraklığın boyutunu gözler önüne serdi.
2
Sivas'ın İmranlı ilçesinde bulunan Kızıldağ'ın eteklerinden doğan ve Samsun'un Bafra ilçesinde Karadeniz'e dökülen Kızılırmak, bin 355 kilometre uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun ırmağı olarak biliniyor.
3
Irmak son zamanlarda yaşanan yetersiz yağışlar ve kuraklığın etkisiyle eski coşkusunu kaybetti. Irmağın bazı bölümleri otluk alana dönüşürken büyüyen sazlıklar kuraklığı gözler önüne serdi.
4
İlkbahar aylarında yağan karların erimesiyle coşan Kızılırmak’taki debi düşüşü tehlikeyi ortaya koydu.
5