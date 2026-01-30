Türkiye'nin en büyük krater gölü Nemrut Krater Gölü'nün kış güzelliği mest etti
Bitlis'in Ahlat, Güroymak ve Tatvan ilçesi sınırlarında yer alan ve Türkiye'nin en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü, uçaktan çekilen kış görüntüleriyle hayran bıraktı.
Beyaz örtüyle kaplanan krater alanı ve buz tutan göl, gökyüzünden bakıldığında adeta eşsiz manzaralar sunuyor. Kış mevsiminin etkisini artırmasıyla birlikte tamamen karla kaplanan Nemrut Kalderası, doğa tutkunlarının ve fotoğraf meraklılarının ilgisini çekiyor.
Uçaktan kaydedilen görüntülerde, kraterin simetrik yapısı ve çevresindeki dağlarla oluşturduğu görsel şölen dikkat çekti. Her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen Nemrut Krater Gölü, kış aylarında ortaya çıkan bu eşsiz manzarasıyla Bitlis'in doğal zenginliklerini bir kez daha gözler önüne serdi. Görüntüler, sosyal medyada kısa sürede büyük beğeni topladı.
Nemrut Krater Gölü başta olmak üzere Aygır, Nazik ve Arin gölleri ile çevredeki sulak alanlar buzla kaplanarak ortaya eşsiz görüntüler çıkardı. Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte göllerin yüzeyi kalın buz tabakasıyla kaplanırken, bölge beyaz örtüyle birlikte adeta doğal bir tabloya dönüştü. Donan göller, doğa fotoğrafçıları ve vatandaşların ilgisini çekerken, ortaya çıkan manzaralar havadan ve karadan görüntülendi.
Ayrıca kent genelinde yer alan şelaleler, sazlıklar ve göletler, kış mevsiminin sert yüzünü gözler önüne seren etkileyici görüntülere sahne oldu. Özellikle donan su yüzeyleri ve buz tutan sazlıklar, Bitlis'in doğal güzelliklerini farklı bir estetikle ortaya koydu.
Kışın etkisini artırdığı bugünlerde oluşan manzaralar, doğa tutkunları ve fotoğrafçılar için görsel bir şölen sundu.
Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Anadolu Sualtı Araştırmaları ve Sporları Derneği Temsilcisi Dr. Cihan Önen, ocak ayının Bitlis için yılın en soğuk dönemlerinden biri olduğuna dikkat çekti.
Bitlis'in çok sayıda göl, sazlık ve sulak alana sahip olduğunu belirten Önen, bu alanların sert kış şartlarında tamamen donarak eşsiz görüntüler oluşturabildiğini ifade etti.
Dr. Önen ayrıca, Bitlis'in Mutki ilçesinde yer alan Gümüşkanat Şelalesi'nin Türkiye'nin en yüksek şelalelerinden biri olduğunu hatırlatarak, bu tür doğal alanların kış mevsiminde adeta kartpostalları andıran manzaralara dönüştüğünü söyledi.