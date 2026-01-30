Türkiye'nin en büyük krater gölü Nemrut Krater Gölü'nün kış güzelliği mest etti

2

Uçaktan kaydedilen görüntülerde, kraterin simetrik yapısı ve çevresindeki dağlarla oluşturduğu görsel şölen dikkat çekti. Her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen Nemrut Krater Gölü, kış aylarında ortaya çıkan bu eşsiz manzarasıyla Bitlis'in doğal zenginliklerini bir kez daha gözler önüne serdi. Görüntüler, sosyal medyada kısa sürede büyük beğeni topladı.