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Türkiye'nin 'Elmacı Dede'si bu kez Yüksekova'daki Mehmetçik'in yüzünü güldürdü

02.09.2026 - 17:11Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Türkiye genelinde sınır içi ve sınır ötesindeki üs bölgelerinde görev yapan güvenlik güçlerine düzenli olarak götürdüğü meyvelerle tanınan ve kamuoyunda 'Elmacı Dede' olarak bilinen 76 yaşındaki Muhammet Yılmaz, bu kez Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki askerleri ziyaret ederek kendi elleriyle üzüm ikram etti.

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1Türkiye'nin 'Elmacı Dede'si bu kez Yüksekova'daki Mehmetçik'in yüzünü güldürdü

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Türkiye genelinde sınır içi ve sınır ötesindeki üs bölgelerinde görev yapan kahraman güvenlik güçlerine düzenli olarak götürdüğü meyvelerle tanınan ve kamuoyunda 'Elmacı Dede' olarak bilinen 76 yaşındaki Muhammet Yılmaz, bu kez

2Türkiye'nin 'Elmacı Dede'si bu kez Yüksekova'daki Mehmetçik'in yüzünü güldürdü

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki askerleri ziyaret ederek üzüm ikram etti.

3Türkiye'nin 'Elmacı Dede'si bu kez Yüksekova'daki Mehmetçik'in yüzünü güldürdü

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Denizli'nin Çivril ilçesinde yaşayan Yılmaz, kendi elleriyle bahçesinde topladığı taze üzümleri Mehmetçik'e ulaştırmak için bin 800 kilometrelik zorlu bir rotayı geride bıraktı. Sabah saatlerinde Şırnak güzergahından hareket ederek kara yoluyla Hakkari'ye ulaşan Yılmaz, yaklaşık 40 saat süren kesintisiz yolculuğun ardından Yüksekova Tümen Komutanlığına geldi.

4Türkiye'nin 'Elmacı Dede'si bu kez Yüksekova'daki Mehmetçik'in yüzünü güldürdü

Aracında toplam 80 sandık üzüm bulunduğunu belirten Yılmaz, bu sevkiyatın 21 kasasını Yüksekova'daki birliklere tahsis etti.

5Türkiye'nin 'Elmacı Dede'si bu kez Yüksekova'daki Mehmetçik'in yüzünü güldürdü

Askerlerin moralini artırmak ve milletin sevgisini dağın zirvesindeki üslere taşımak amacıyla yola çıktığını vurgulayan Yılmaz, "Şırnak'tan Yüksekova'ya, kahraman askerlerimize manevi bir destek olmak, onların gönüllerine dokunmak ve devletimizin şefkatini hissettirmek için tam bin 800 kilometre yol kat ettim. Hiç pes etmedim, yaklaşık 40 saatte buraya ulaştım. Yanımda getirdiğim üzümlerin bir kısmını buradaki tümenimize ayırdım. Elmacı Dede'nin bereketini, sevgisini ve selamını kahraman Mehmetçiklerimize ulaştırmak, onların gücüne küçük de olsa bir katkı sunmak istedim. Rabbim bütün askerlerimizi korusun, ayaklarına taş değdirmesin" dedi.

6Türkiye'nin 'Elmacı Dede'si bu kez Yüksekova'daki Mehmetçik'in yüzünü güldürdü

Zorlu iklim şartları ve uzun mesafelere aldırmadan yıllardır bu geleneği sürdüren Yılmaz, komutanlıktaki askerlerle bir süre sohbet ederek onlara kendi elleriyle meyve ikram etti.

7Türkiye'nin 'Elmacı Dede'si bu kez Yüksekova'daki Mehmetçik'in yüzünü güldürdü