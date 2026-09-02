Türkiye'nin 'Elmacı Dede'si bu kez Yüksekova'daki Mehmetçik'in yüzünü güldürdü

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Askerlerin moralini artırmak ve milletin sevgisini dağın zirvesindeki üslere taşımak amacıyla yola çıktığını vurgulayan Yılmaz, "Şırnak'tan Yüksekova'ya, kahraman askerlerimize manevi bir destek olmak, onların gönüllerine dokunmak ve devletimizin şefkatini hissettirmek için tam bin 800 kilometre yol kat ettim. Hiç pes etmedim, yaklaşık 40 saatte buraya ulaştım. Yanımda getirdiğim üzümlerin bir kısmını buradaki tümenimize ayırdım. Elmacı Dede'nin bereketini, sevgisini ve selamını kahraman Mehmetçiklerimize ulaştırmak, onların gücüne küçük de olsa bir katkı sunmak istedim. Rabbim bütün askerlerimizi korusun, ayaklarına taş değdirmesin" dedi.