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Türkiye'nin dört bir yanından akın ettiler! Tosya'da çadırlar kuruldu, eğlence tavan yaptı

02.08.2026 - 07:58Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen festival, Türkiye'nin dört bir yanından gelen motosiklet tutkunlarını buluşturdu.

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1Türkiye'nin dört bir yanından akın ettiler! Tosya'da çadırlar kuruldu, eğlence tavan yaptı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, Tosya Motosiklet ve Doğa Sporları Derneği tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Tosya Motofest, Türkiye'nin dört bir yanından gelen yüzlerce motosiklet tutkunununun katılımıyla başladı. Üçoluklar Mesire Alanında Quick Sigorta ve Tosya Belediyesi destekleriyle gerçekleştirilen festival, farklı şehirlerden gelen motosiklet tutkunları ve vatandaşları buluşturdu.

2Türkiye'nin dört bir yanından akın ettiler! Tosya'da çadırlar kuruldu, eğlence tavan yaptı

Çadır ve karavanlarıyla festival alanına yerleşen motosiklet tutkunları ve ilçede yaşayan vatandaşlar, düzenlenen etkinliklerde doyasıya eğlendi.Festival kapsamında düzenlenen konserde sahne alan Kanun Azap ve Ahmet Özhan Güven, vatandaşlara rap ziyafeti sundu. Konserin ardından vatandaşlar, gerçekleştirilen DJ performansı ve davul, zurna eşliğinde eğlendi.

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Festival coşkusunun yarın akşam saatlerine kadar gerçekleştirilecek etkinliklele devam edeceği belirtildi.