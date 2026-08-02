Türkiye'nin dört bir yanından akın ettiler! Tosya'da çadırlar kuruldu, eğlence tavan yaptı

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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, Tosya Motosiklet ve Doğa Sporları Derneği tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Tosya Motofest, Türkiye'nin dört bir yanından gelen yüzlerce motosiklet tutkunununun katılımıyla başladı. Üçoluklar Mesire Alanında Quick Sigorta ve Tosya Belediyesi destekleriyle gerçekleştirilen festival, farklı şehirlerden gelen motosiklet tutkunları ve vatandaşları buluşturdu.