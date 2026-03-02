Türkiye'de tek! Sadece suyla 500 bin adet üretildi: Talep patladı, Antalya'dan tüm Türkiye'ye gönderiliyor

3

İLAÇ VE GÜBRE KULLANIMI YOK



Suda lale üretimini ocak, şubat ve mart aylarında gerçekleştirdiklerini belirten Ziraat Mühendisi Anıl Yolcular, "Buradaki amacımız Sevgililer Günü ve Kadınlar Günü'nde satışını yapmak. Yıllık üretim öncesinde pazar analizi yapıyoruz. Genellikle 300 ila 500 bin arası satışımız olmaktadır. Türkiye'de bu işin başka bir örneği yok. Sadece su kültürü ortamında herhangi bir ilaç ve gübreye maruz kalmadan sağlıklı şekilde yetiştirilen bitkiler. Türkiye'nin bütün şehirlerine satışımız mevcut. İhracat için de çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah onu da gerçekleştireceğiz. Kadınlar Günü için 150 ila 200 bin arası satış planlamaktayız" dedi.