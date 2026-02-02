Türkiye'de ilk ders bayrak! Okullar Türk bayrağıyla kırmızıya boyandı; Öğrencilerin kalbine 'Bayrak Sevgisi' işlendi
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yarıyıl tatilinin ardından ilk dersin "Bayrak Sevgisi" temasıyla başlayacağını bildirmesi üzerine Türkiye'nin dört bir yanında ilk ders bayrak oldu. Çeşitli etkinliklerle öğrencilerin kalbine 'Bayrak Sevgisi' işlendi. İşte Türkiye'den Türk bayrağı manzaraları...
Kilis'te yarıyıl tatilinin ardından eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi başladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yarıyıl tatilinin ardından ilk dersin "Bayrak Sevgisi" temasıyla başlayacağını bildirmesi üzerine 15 Temmuz Şehitleri İlkokulu'nda öğrenciler ve öğretmenler okula Türk bayraklarıyla geldi.
RİZE
Rize'de Çay İlkokulu'ndaki öğrenciler yarıyıl tatili sonrası ilk derslerine "Bayrak Sevgisi" temasıyla başladı. Öğrenciler ilk gün okullarına ellerinde Türk bayraklarıyla geldi.
DENİZLİ
Denizli'de yarıyıl tatilinin ardından eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi başladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yarıyıl tatilinin ardından ilk dersin "Bayrak Sevgisi" temasıyla başlayacağını bildirmesi üzerine Denizli Ticaret Borsası İlkokulu'ndaki öğrenciler ve öğretmenler okula Türk bayraklarıyla geldi.
BOLU
Bolu'da yarıyıl tatilinin ardından eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi başladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yarıyıl tatilinin ardından ilk dersin "Bayrak Sevgisi" temasıyla başlayacağını bildirmesi üzerine Bolu 50. İzzet Baysal İlkokulunda öğrenciler ve öğretmenler okula Türk bayraklarıyla geldi.
GAZİANTEP
Gaziantep'te yarıyıl tatilinin ardından eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi başladı. Kızılhisar İlkokulu'nda öğrenciler yarıyıl tatili sonrası ilk derslerine "Bayrak Sevgisi" temasıyla başladı.
TEKİRDAĞ
Tekirdağ’da yarıyıl tatilinin ardından eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi başladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yarıyıl tatilinin ardından ilk dersin 'Bayrak Sevgisi' temasıyla başlayacağını bildirmesi üzerine öğrenciler ve öğretmenler okula Türk bayraklarıyla geldi.
ADANA
Adana'da yarıyıl tatilinin ardından eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi başladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yarıyıl tatilinin ardından ilk dersin "Bayrak Sevgisi" temasıyla başlayacağını bildirmesi üzerine DSİ Baraj Ortaokulu'nda öğrenciler ve öğretmenler okula Türk bayraklarıyla geldi.
SİİRT
Siirt'te yarıyıl tatilinin ardından eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi başladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yarıyıl tatilinin ardından ilk dersin "Bayrak Sevgisi" temasıyla başlayacağını bildirmesi üzerine Mehmetçik İlkokulu'nda öğrenciler ve öğretmenler okula Türk bayraklarıyla geldi.
SİNOP
Sinop’ta yarıyıl tatilinin ardından eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi başladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yarıyıl tatilinin ardından ilk dersin "Bayrak Sevgisi" temasıyla başlayacağını bildirmesi üzerine İstiklal İlköğretim Okulu’nda öğrenciler ve öğretmenler okula Türk bayraklarıyla geldi.
KARS
Türkiye-Ermenistan sınırının sıfır noktasında bulunan Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Çetindurak İlkokulu'nda eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi başladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yarıyıl tatilinin ardından ilk dersin "Bayrak Sevgisi" temasıyla başlayacağını bildirmesi üzerine 5 öğrencisini geleceğe hazırlayan Fatmanur Şimşek ve öğrencileri okula Türk bayraklarıyla geldi.