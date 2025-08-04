Türkiye sıcaklarla kavrulurken Gümüşhane'de herkes oraya akın ediyor! 'Çölün ortasında bir vaha gibi'

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Serin suların keyfini çıkardıklarını ifade eden Atasu, herkesin Çimenli Kanyonu'nu görmesi gerektiğini belirtti.



Atasu, "Çok güzeldi, çok keyifliydi. Suya girdik ve arkadaşlarla keyifli sohbet ettik. Yemeğimizi yiyip, gezimizi tamamladık." dedi.