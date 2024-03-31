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Gündem Türkiye sandıkta seçimini yapıyor! Oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler tek tek açıklandı
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Türkiye sandıkta seçimini yapıyor! Oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler tek tek açıklandı

Türkiye’nin 81 ilinde 31 Mart 2024 yerel seçimleri için sandığa gitmeye başlayan vatandaşlar gözlerini seçim sonuçlarına dikti. 32 ilde saat 07.00’de başlayan oy kullanma işlemi saat 16.00’da sona erecek. Diğer illerde ise oy verme işlemi saat 08.00’de başladı, 17.00 itibariyle de oy verme işlemi sona erecek. YSK tarafından belirlenen seçim yasaklarının bitmesi ile birlikte AK Parti, CHP, İYİ Parti ve diğer siyasi partilerin il il seçim haritası, oy sonuçları gelmeye başlayacak. Tercihlerinizi birden fazla oy pusulası ile göstereceğiniz bu seçimde nasıl oy kullanacağınızı, nelere dikkat etmeniz gerektiğini biliyor musunuz? İşte 6 adımda oy kullanma rehberi...

• 31 Mart 2024 - 08:11 • Son Güncelleme:
• 31 Mart 2024 - 08:11 • Son Güncelleme:
1 Türkiye sandıkta seçimini yapıyor Oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler tek tek açıklandı

Türkiye'de yaklaşık 61 milyon seçmen, yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart'ta sandık başına gidiyor. 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği ve belediye meclis üyeliği seçimleri de yapılacak. Toplamda 34 siyasi partinin adaylarını yarıştırdığı seçimde ise ülke genelinde 206 binden fazla sandık kuruldu. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimine ilişkin yurt içi, yurt dışı ve gümrüklerde kullanılan oyların kesin seçim sonuçları ise Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından ilan edilecek.

2 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ADAYI MURAT KURUM OYUNU KULLANDI

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ADAYI MURAT KURUM OYUNU KULLANDI

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Adayı Murat Kurum, Kağıthane'deki İMECE İlkokulu'nda oyunu kullandı. Vatandaşların büyük ilgisi ile karşılaşan Kurum, 1166 no'lu sandıkta oyunu verdi.

3 CUMHUR İTTİFAKININ ABB BAŞKAN ADAYI ALTINOK OYUNU KULLANDI

CUMHUR İTTİFAKI'NIN ABB BAŞKAN ADAYI ALTINOK OYUNU KULLANDI

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok Kocatepe İlkokulu’nda oyunu kullandı

4 MANSUR YAVAŞ OYUNU KULLANDI

MANSUR YAVAŞ OYUNU KULLANDI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Ankara'da oyunu kullandı.

5 MERAL AKŞENER ANKARADA OY KULLANDI

MERAL AKŞENER ANKARA'DA OY KULLANDI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ilk kez Ankara'da oy kullandı. Türkiye Emlak Bankası Ortaokulu'nda oyunu kullanan Akşener, "Partimin her bireyinin iftiralara uğradığı zorlu bir süreçten geçtik. Miting yerine esnaf gezerek çalışmamızı yaptık. Sonuçların bizim ve Türkiye açısından iyi olacağını düşünüyorum. Odakta seçmenin olduğu bir süreç olması için elimizden geleni yaptık. Ankara'da seçim çok ilginç geçecek. Her şey iyi olacak." ifadelerini kullandı.

6 CHP LİDERİ ÖZEL, OYUNU KULLANDI

CHP LİDERİ ÖZEL, OYUNU KULLANDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu'nda oyunu kullandı.

7 SÜLEYMAN SOYLU OYUNU KULLANDI

SÜLEYMAN SOYLU OYUNU KULLANDI

AK Parti İstanbul Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sabah erken saatlerde eşi Hamdiye Soylu ile birlikte, Gaziosmanpaşa'da oyunu kullandı.

8 BAKAN URALOĞLU, OYUNU KULLANDI

BAKAN URALOĞLU, OYUNU KULLANDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi için oyunu kullandı. Bakan Uraloğlu, “Memleketimiz için hayırlı olsun, bizlere en iyi hizmet edecek olan insanları Allah nasip etsin” dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu 31 Mart Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi’nde oyunu kullanmak için Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Cebesoy İlkokulu’nda sandık başına gitti. Ailesiyle birlikte 4567 numaralı sandığa gelen Uraloğlu, yapılan kontroller sonrası oy pusulasıyla birlikte zarfını aldı. Tercihini yaptıktan sonra zarfını sandığa atan Bakan Uraloğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Seçimin hayırlı olmasını dileyen Uraloğlu, “Uzun bir süreç sonucunda Mahalli seçimleri yapıyoruz. Belediye başkanlarımıza oylarımızı kullanıyoruz. 1 yıl içerisinde ikinci seçim oldu. Memleketimiz için hayırlısı olsun" dedi.

9 BAKAN GÖKTAŞ: DEMOKRASİMİZİN BAYRAM GÜNÜ

BAKAN GÖKTAŞ: DEMOKRASİMİZİN BAYRAM GÜNÜ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da oyunu kullandı. Bakan Göktaş, "Bugün demokrasimizin bayram günü. Bizler de her vatandaşımız gibi vatandaşlık görevimizi yerine getirdik" dedi.

10 SANDIK YEMİNİ EDEREK GÖREVE BAŞLADILAR

SANDIK YEMİNİ EDEREK GÖREVE BAŞLADILAR

İstanbul'da, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde sandık başında görev alan sandık başkanları ve memurlar ile parti gözlemcileri sandık yemini ederek göreve başladı.

11 OYLAR TEK ZARFTA

OYLAR TEK ZARFTA!

Her seçmen, kanunda sayılan istisnalar dışında, hangi sandık seçmen listesinde kayıtlı ise ancak o sandıkta oy kullanabilecek. Büyükşehir belediyesi sınırlarında yaşayan Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmen, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verecek.

12 OY PUSULALARI

OY PUSULALARI

Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "beyaz", il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula "turuncu", belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "mavi", belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise "sarı" renkli olacak.

13 DOĞUDA OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI

DOĞUDA OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI

Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 32 ilde oy verme işlemi, saat 07.00 itibarıyla başladı.

14 OY VERME İŞLEMİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK

OY VERME İŞLEMİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis illerinde 07.00 itibariyle başlayan oy verme işlemi 16.00'da sona erecek.

15 Türkiye sandıkta seçimini yapıyor Oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler tek tek açıklandı

Diğer illerde ise 08.00-17.00 arasında oy kullanılacak. Bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek.

16 KİMLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU

KİMLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU

Oy kullanmak için seçmen bilgi kâğıdı şart değil. Ancak seçmenler üzerinde vatandaşlık numarası olan bir kimlik belgesi göstermek zorunda.

17 OY PUSULALARI SANDIK GÖREVLİLERİ TARAFINDAN VERİLECEK

OY PUSULALARI SANDIK GÖREVLİLERİ TARAFINDAN VERİLECEK

Büyükşehirlerde yaşayan seçmenlere; büyükşehir belediye başkanlığı, ilçe belediye başkanlığı ve ilçe belediye meclisi üyeliği için üç ayrı pusula verilecek. Muhtarlık için tercih de adayın adının yer aldığı pusula ile gösterilecek.

18 Türkiye sandıkta seçimini yapıyor Oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler tek tek açıklandı

Diğer kentlerdeki seçmenler ise belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık için oy kullanacak. Köylerde il genel meclisi üyeliği ile muhtarlık için oy atılacak. Oy pusulaları, zarf ve mühür sandık görevlileri tarafından seçmene verilecek.

19 TELEFON VE FOTOĞRAF MAKİNESİ YASAK

TELEFON VE FOTOĞRAF MAKİNESİ YASAK

Cep telefonu, fotoğraf makinesi gibi cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak.

20 ZARFA SADECE OY PUSULALARI KONULACAK

ZARFA SADECE OY PUSULALARI KONULACAK

Oy pusulasına basılacak mührün, siyasi parti veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşmaması gerekiyor. Oy pusulalarının üzerine mühür dışında yazı yazılır, imza atılır, işaret konulursa oy geçersiz sayılacak.

21 Türkiye sandıkta seçimini yapıyor Oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler tek tek açıklandı

Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek. Oy pusulalarının tamamı tek zarfa konulacak. Zarfa oy pusulaları dışında bir şey konulmayacak.

22 PARA CEZASI VAR AMA UYGULANMIYOR

PARA CEZASI VAR AMA UYGULANMIYOR

Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Kanunu'nda "seçmen kütüğüne kaydı ve sandık listesinde oy kullanma yeterliliği bulunduğu halde mahalli idareler genel ve ara seçimlerine meşru mazeretleri olmaksızın katılmayanların ilçe seçim kurulu başkanı tarafından para cezası ile cezalandırılacağı" hükmü yer alıyor. Ancak YSK tarafından uzun süredir bu hüküm uygulanmıyor.

23 SEÇMEN İMZA ATACAK

SEÇMEN İMZA ATACAK

Oyunu kullanan seçmen, zarfı sandığa atacak. Ardından da seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.

24 Türkiye sandıkta seçimini yapıyor Oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler tek tek açıklandı