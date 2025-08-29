Türkiye çölleşiyor su kaynakları kuruyor! Büyük dalga yurdun dört bir yanını vurdu barajlar ve göllerde su kalmadı
Türkiye, son yüzyılın en şiddetli kuraklıklarından birini yaşarken, su kaynakları ülke genelinde alarm veriyor. Yağışların mevsim normallerinin çok altında kalması ve sıcak hava dalgalarının etkisiyle artan buharlaşma, barajlar ve göllerdeki su seviyelerini ciddi oranda düşürdü. Özellikle İç Anadolu, Güneydoğu ve Marmara bölgelerinde birçok baraj kuruma noktasına gelirken, milyonlarca insan susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya. Uzmanlar, bu durumun hem içme suyu temininde hem de tarımsal sulamada büyük krizlere yol açabileceği uyarısında bulunuyor.
SAPANCA GÖLÜ'NDE 35 GÜNLÜK SU KALDI
Sakarya ve Kocaeli'de milyonlarca vatandaşın içme su ihtiyacını karşılayan Sapanca Gölü için tehlike çanları çalmaya devam ediyor. Hızla çekilmeye devam eden ve kritik seviyeye düşen göl, 29,60 kotuna geriledi.
Kurak geçen aylar, yağış azlığı, artan buharlaşma gibi sebeplerden dolayı göldeki su seviyesi 31 Temmuz'da 29.88 metre, 1 Ağustos tarihinde 29.87 ve 21 Ağustos tarihinde 29.60 metre seviyesine geriledi.
Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ise gölün 29.70 metre altına düşmesi durumunda acil eylem planını devreye koyacağını açıklamıştı. Bu planda, endüstri alanında yapılacak kesintiler, park ve bahçe sulamalarının durdurulması, tarımsal faaliyetlerde içme suyu kullanımını önlemek için denetimlerin artırılması, turistik tesislerde bulunan veya süs niteliğinde olan havuzlara su verilmemesi ve konut ve ticari aboneliklerde su tüketimi yüksek olan vatandaşların takibe alınması gibi tedbirler yer alıyor.
BEYŞEHİR GÖLÜ’NDE SULAR ÇEKİLDİ, YENİ ADALAR ORTAYA ÇIKTI
Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü’nde yaz döneminde suların çekilmesi sonucu yeni adalar, adacıklar ve kara parçaları ortaya çıktı.
Kış ve bahar dönemindeki yetersiz yağışlar, kuraklık, bilinçsiz tarımsal sulama, buharlaşma kayıpları gibi birçok nedenle su seviyesi giderek düşen ve kıyılarında onlarca metre çekilme yaşanan Beyşehir Gölünde faaliyet gösteren tekneler de seferlerinde sıkıntı yaşamaya başladı. Göl sularının sığlaşması nedeniyle sığ sularda beslenen su kuşlarının ve balıkçılların da akın ettiği gölde yaşanan son tablo görenleri hüzünlendirirken, yaşanan durum dronla havadan da görüntülendi.
İZMİR'DE BARAJLAR BOŞALDI, BİDONLAR DOLDU
İzmir’de barajlardaki su seviyesinin kritik seviyelere düşmesi nedeniyle uygulanan su kesintileri, vatandaşların bidon ve su depolama ürünlerine olan talebini artırdı. Kentte bidon satışlarının geçen yıla göre iki katına çıktığı öğrenildi.
İzmir’de 6 Ağustos’ta başlayan gece su kesintileri, yeni planlama doğrultusunda 3 günde bir uygulanmaya devam ediyor. Kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle vatandaşlar, evlerinde suyu depolamak için bidonlara yöneldi.
BİTLİS'TE KUŞ CENNETİ ARİN GÖLÜ KURUDU: HAYVANLAR SUSUZ KALDI
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bulunan Arin Gölü'nde yaşanan su kaybı, çevredeki köylerde yaşayan vatandaşları olumsuz etkiledi. Göldeki çekilme nedeniyle özellikle hayvancılıkla uğraşan köylüler, büyük bir su sıkıntısı yaşamaya başladı.
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde "kuş cenneti" olarak adlandırılan Arin Gölü, son yıllarda etkili olan kuraklık nedeniyle küçülmeye başladı. Bitlis'in önemli sulak alanlardan biri olan ve birçok türden binlerce kuşa ev sahipliği yapan 15 kilometrekare büyüklüğündeki Arin Gölü yaşanan iklimsel değişimlerden olumsuz etkileniyor. Türkiye'nin 3. yüksek dağı olan Süphan Dağı'nın eteklerinde yer alan gölde yağışların yetersizliği ve mevsimin kurak geçmesi ve bilinçsiz su kullanımı nedeniyle kıyı bölgelerinde yaklaşık 5 kilometre çekilme yaşandı.
LADİK GÖLÜ'NDE İNEKLER OTLAMAYA BAŞLADI
Son 25 yılda dörtte birinden fazlasını kaybeden Ladik Gölü’nde sular çekildi, göl tabanında artık balık yerine inekler görüldü. Su uzmanı Prof. Dr. Yusuf Demir, gölün "can çekiştiğini" söyledi.
Tektonik kökenli Ladik Gölü, Samsun'un Ladik ilçesinde yer alan ve uzun yıllardır hem balıkçılık hem de turizm açısından büyük önem taşıyan sulak alanlardan biriydi. Ancak son yıllarda artan kuraklık ve iklim değişikliği etkisiyle göl her geçen gün su kaybediyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf Demir, gölün yüzey alanının 2000 yılından bu yana yüzde 25'ten fazla küçüldüğünü belirtti.
YER ALTI SU KAYNAKLARININ DERİNLİĞİ 400 METREYE ÇIKTI
En kurak dönemin yaşandığı şu günlerde şuursuz tarımsal sulama ve yer altı sularının çekilmesiyle su seviyesinde büyük düşüşler meydana geldi. Bölgede ölçüm yapan uzmanlar, her geçen gün yer altı seviyesinin 400 metre üzerinde kazılan kuyular olmasına rağmen, suya ulaşmanın çok zor olduğunu belirterek uyarılarda bulundu.
Türkiye genelinde tarım alanları olarak kullanılan araziler hasat döneminde kuraklıktan etkilendi. Tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovası'nda iklim değişikliği ve şuursuz tarımsal sulama nedeniyle yer altı su seviyesi 400 metre üzerine kadar çıktı.
YEDİGÖZE ŞELALELERİ KURUDU, GERİYE "SUYA GİRMEK TEHLİKELİ VE YASAKTIR" TABELASI KALDI
Adana'nın Aladağ ilçesindeki Yedigöze Orman Parkı'nda bulunan Yedigöze Şelaleleri yaşanan kuraklık nedeniyle kurudu, geriye "Suya girmek tehlikeli ve yasaktır" yazılı tabela kaldı.
Kuraklık, son zamanlarda yurt genelinde olduğu gibi Adana'da da derinden hissediliyor. Bu yıla kadar şehrin stresinden kaçmak isteyen vatandaşların özellikle yaz sıcağında uğrak yeri olan Aladağ ilçesindeki Yedigöze Orman Parkı'nda bulunan Yedigöze Şelaleleri de kuraklık nedeniyle kurudu. Şelaleler kuruyunca vatandaş da bölgeye gelmemeye başladı. Adeta terk edilmiş bir alana dönen şelalelerde toprakta susuzluktan çatlamaya başladı. Kuruyan şelale kenarındaki "Suya girmek tehlikeli ve yasaktır" yazılı tabela dikkat çekti.