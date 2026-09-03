Türkiye 7'ncisi oldu! Bitlis'te dev üretim: Bölgenin zirvesine yerleşti

2

Yetkililerden kentteki tarım alanları ve domates üretimi hakkında bilgi alan Vali Karakaya, tarım ve hayvancılığın stratejik öneme sahip sektörler olduğunu belirterek, "Bildiğiniz üzere tarım ve hayvancılık çok önemli ve stratejik sektörlerdir. Bir ülke ne kadar teknoloji üretirse üretsin, tarım ve hayvancılık alanında belli bir oranda üretim yapmak ve kendi vatandaşlarının ihtiyaçlarını karşılamak durumundadır. Bu nedenle tarım ve hayvancılığa büyük önem veriyoruz. Devletimizin ve Tarım ve Orman Bakanlığımızın bu alanda çok ciddi destekleri bulunmaktadır.