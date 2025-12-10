Türk zeytini dünyada rekor kırdı: 65 ülkede kapış kapış satılıyor

4

İhracat yaptıkları ülkelerde kalıcı olmak adına kendilerini sürekli yenilediklerini, reklam ve tanıtım çalışmalarına da ağırlık verdiklerine dikkat çeken Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, şunları söyledi: “Şu an 65 ülke civarında somut olarak ihracat yapıyoruz. Ama tabii ki dünyanın birçok yerinde de yani 100 ülkeye ulaşabilecek palet ve konteyner bazında küçük rakamlar da oluşabiliyor. Ama biz bunu istikrarlı olarak baktığımızda 65 civarında. Her ülkeye zeytin göndermek sorunu çözmüyor. Bence gönderdiğimiz ürünün tonajı ve farklılığı önemli. Yani sadece bir yere, bir palet mal göndermekle ihracat yaptık demek bence hiç hoş değil. Önemli olan o ülkedeki o alışkanlıkları, kültürleri iyi analiz ederek ilerlemek. Çünkü kalıcı olabilmek önemli. Kalıcı değilseniz, bir palet malla ihracat yaptım demek de ihracat olmuyor tabii ki. Biz kalıcı olmak istiyoruz. Biz hepsinin sofrasına, restoranına, dükkanına, kafeteryasına talibiz. Hem EDT dediğimiz ev dışı tüketimin haricinde, oteller olsun, restoran, zincir restoranlar olsun, hepsiyle görüşmelerimiz devam ediyor. Bir kere herkes ürününün kalitesiyle övünürken, bizim gibi kaliteli bir zeytin ve zeytinyağı firmasını da kendi restoranlarında, otellerinde bulundurmakta da güvenle de söylüyorlar. Özellikle yeni bir çalışmamızda mesela Marmarabirlik ürünlerini alıp, müşterilerine sunan restoran zincirlerini yakın zamanda bir dergi oluşturarak hepsini paylaşmak istiyoruz. Veya bizim ürünümüzü kullanan bir otel olabilir veya bir yerel restoran da olabilir. Bu katma değeri, bu özelliği, bu hijyenik koşullarda elde edilen bu ürünü kullananları da bence ödüllendirmek gerekir diye düşünüyorum en azından.”