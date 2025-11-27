Türk cerrah Erzincan'da yeni üretim modeli buldu: Köyde 400 dekarı kapattı, fabrikalara satıyor
Erzincan'da bir Türk cerrahın bulduğu yeni üretim modeli satışları patlattı. Genel Cerrahi Kolon ve Rekturn Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Ethem Geçim, köyde 400 dekarı kapattı. Ürettiği ürünü fabrikalara satıyor.
Kendi yöntemini kullanarak Yeşilçay köyünde üretime geçen Prof. Dr. İbrahim Ethem Geçim, 400 dekar alanda başladı. 40 bin tane vişne ağacı dikti. Satışları ise her yıl artırmayı başardı.
Sanayi meyveciliğini Erzincan'da gelişmesini isteyen ve çabalayan cerrah Prof. Dr. İbrahim Ethem Geçim, aynı zamanda organik meyve ve vişne yetiştiriyor.
Toprakla buluşturduğu sertifikalı vişne fidanlarının gelişmesiyle yine Erzincan'da bulunan meyve suyu ve konsantre fabrikasına satışını yapıyor. Erzincan’da üretilen meyvelerin işlenerek ihraç edilmesine katkı sağlıyor.
Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker, Yeşilçay köyünde bulunan vişne bahçelerinde incelemelerde bulunarak İşletme Müdürü Ziraat Mühendisi Nimet Var’dan bilgi aldı.
Tamamen organik vişne yetiştirilen bahçelerde, kazlarla biyolojik mücadele yöntemi kullanılıyor. Vişne bahçelerine bırakılan kazlar hem böcekleri hem de yabani otları tüketerek kimyasal ilaç kullanılmadan üretim yapılmasını sağlıyor.