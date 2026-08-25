Turistler oraya akın etti! Hem hasat yaptılar hem de tarihi yerleri keşfettiler

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Başkan Ersoy, ilçeye gelen turist sayısını artırmayı hedeflediklerini belirterek, "İncir hasadıyla başlayan bu organizasyonun önümüzdeki süreçte büyüyerek devam etmesini ve Havran'ın turizm potansiyeline katkı sağlamasını istiyoruz" dedi.Turizm sektöründe faaliyet gösteren Yıldırım Baydar ise amaçlarının sadece şehir dışı destinasyonları değil, yaşanılan bölgedeki tarihi ve kültürel değerleri de tur programlarına dahil etmek olduğunu ifade etti. Baydar, Balıkesirlilerin kendi bölgelerindeki önemli değerleri tanımalarına katkı sunmayı amaçladıklarını belirterek, Havran Belediyesi'nin organizasyona verdiği destekten dolayı teşekkür etti.