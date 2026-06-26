Tunceli'de kadın çiftçiler başardı! Bu proje tüm bölgenin yeni gelir kapısı oldu

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Üreticiler, çilek yetiştiriciliğinin bölge için önemli bir gelir kaynağı haline gelebileceğini belirterek üretim alanlarını genişletmeyi planladıklarını dile getirdi.Tarla günü etkinliğinde kadın üreticilerle bir araya gelen İl Müdürü Yavuz Suat Pala, tarımsal üretimde kadınların rolünün her geçen gün daha da güçlendiğini belirterek, üreticilere desteklerinin devam edeceğini belirtti.