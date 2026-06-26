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Tunceli'de kadın çiftçiler başardı! Bu proje tüm bölgenin yeni gelir kapısı oldu

26.06.2026 - 07:57Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Tunceli'de kadın çiftçilerin katılımıyla hayata geçirilen Albion Çilek Projesi, ilk hasatta yüzleri güldürdü. Elde edilen verim ve ürün kalitesinden memnun kalan üreticiler, çilek yetiştiriciliğini büyüterek hem aile bütçelerine katkı sağlamayı hem de bölge için yeni ve sürdürülebilir bir gelir kaynağı oluşturmayı hedefliyor.

1Tunceli'de kadın çiftçiler başardı! Bu proje tüm bölgenin yeni gelir kapısı oldu

Tunceli'nin Geyiksuyu köyünde, kadın çiftçilerin tarımsal üretime katılımını artırmak ve yenilikçi uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla hayata geçirilen Albion Çilek Projesi kapsamında tarla günü etkinliği düzenlendi.

2Tunceli'de kadın çiftçiler başardı! Bu proje tüm bölgenin yeni gelir kapısı oldu

Tarım ve Orman İl Müdürü Yavuz Suat Pala ile kurum teknik personelinin katıldığı etkinlik, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen "Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor Programı" çerçevesinde gerçekleştirildi.

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3Tunceli'de kadın çiftçiler başardı! Bu proje tüm bölgenin yeni gelir kapısı oldu

Etkinlik kapsamında çilek bahçelerinde hasat yapılarak üretim süreci yerinde incelendi. Proje kapsamında üretim yapan kadın çiftçiler, elde ettikleri verim ve ürün kalitesinden memnun olduklarını ifade etti.

4Tunceli'de kadın çiftçiler başardı! Bu proje tüm bölgenin yeni gelir kapısı oldu

Üreticiler, çilek yetiştiriciliğinin bölge için önemli bir gelir kaynağı haline gelebileceğini belirterek üretim alanlarını genişletmeyi planladıklarını dile getirdi.Tarla günü etkinliğinde kadın üreticilerle bir araya gelen İl Müdürü Yavuz Suat Pala, tarımsal üretimde kadınların rolünün her geçen gün daha da güçlendiğini belirterek, üreticilere desteklerinin devam edeceğini belirtti.