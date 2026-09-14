Tunceli'de ilk oldu: 11 Kasım'da kente kazandırılacak
39. Ahilik Haftası kapsamında Tunceli'de bir ilk gerçekleştirilerek "Tunceli Ahiler-Esnaf Hatıra Ormanı" kurulması için protokol imzalandı. Hatıra ormanının 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde kente kazandırılması planlanıyor.
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Tunceli'de 39. Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Ahilik kültürünün yaşatılması ve çevre bilincinin güçlendirilmesi amacıyla "Tunceli Ahiler-Esnaf Hatıra Ormanı" kurulması için protokol imzalandı. Tunceli Ticaret İl Müdürlüğü ile Tunceli Orman İşletme Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle hayata geçirilecek hatıra ormanının, Ahilik ve esnaf teşkilatı adına kentte oluşturulan ilk hatıra ormanı olacağı belirtildi. 2026 yılında kurulması planlanan ormanın 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Tunceli'ye kazandırılması hedefleniyor.
Protokol, Tunceli Ticaret İl Müdürü Kayahan Topal ile Tunceli Orman İşletme Müdürü Ferit Dehşet tarafından imzalandı. Projeyle Ahilik kültürünün temel değerleri olan dayanışma, yardımlaşma, toplumsal sorumluluk ve çevre bilincinin bir araya getirilerek kalıcı bir sembol oluşturulması amaçlanıyor. Öte yandan Ahilik Haftası kapsamında 14-20 Eylül tarihleri arasında vatandaşlara yönelik indirim kampanyası da düzenlendi. Kampanyaya katılan gönüllü ve anlaşmalı işletmelerde mevcut indirimlere ek olarak yüzde 10 indirim uygulanacağı, vatandaşların kampanyadan yararlanmak için işletmelerde "Ahilik Haftanız Kutlu Olsun" ibaresini belirtmelerinin yeterli olacağı bildirildi.