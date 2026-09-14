Tunceli'de ilk oldu: 11 Kasım'da kente kazandırılacak

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Protokol, Tunceli Ticaret İl Müdürü Kayahan Topal ile Tunceli Orman İşletme Müdürü Ferit Dehşet tarafından imzalandı. Projeyle Ahilik kültürünün temel değerleri olan dayanışma, yardımlaşma, toplumsal sorumluluk ve çevre bilincinin bir araya getirilerek kalıcı bir sembol oluşturulması amaçlanıyor. Öte yandan Ahilik Haftası kapsamında 14-20 Eylül tarihleri arasında vatandaşlara yönelik indirim kampanyası da düzenlendi. Kampanyaya katılan gönüllü ve anlaşmalı işletmelerde mevcut indirimlere ek olarak yüzde 10 indirim uygulanacağı, vatandaşların kampanyadan yararlanmak için işletmelerde "Ahilik Haftanız Kutlu Olsun" ibaresini belirtmelerinin yeterli olacağı bildirildi.