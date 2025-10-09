Tunceli'de doğa katliamına geçit yok! 200 kilo sarımsağın cezası yarım milyon TL oldu
Tunceli'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, doğada kendiliğinden yetişen ve endemik türler arasında yer alan 200 kilogram dağ sarımsağı ele geçirildi, bitkiyi toplayan şüpheliye ise 557 bin lira idari para cezası uygulandı.
Ekipler bölgedeki tüm kaçış güzergahlarını kapatıp, şok yol kontrol uygulaması gerçekleştirerek şüpheliyi aracıyla yakaladı. Araçta yapılan aramada 5 çuval içerisinde 200 kilogram dağ sarımsağı ele geçirildi.
Şüpheliye 557 bin lira idari para cezası uygulandı. Endemik bir tür olan dağ sarımsağı, 2019 yılında Coğrafi İşaretli Ürünler Listesi'ne alındı.