Tunceli'de doğa katliamına geçit yok! 200 kilo sarımsağın cezası yarım milyon TL oldu

09.10.2025 - 13:11Güncellenme Tarihi:

Kaynak : Yunus Emre ÖKSÜZ / İSTANBUL, (DHA)-

Tunceli'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, doğada kendiliğinden yetişen ve endemik türler arasında yer alan 200 kilogram dağ sarımsağı ele geçirildi, bitkiyi toplayan şüpheliye ise 557 bin lira idari para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerinin Çemişgezek ilçesi Anıl köyü kırsalında koruma altındaki bitkiyi topladığı ve araçla bölgeden kaçtıkları yönünde ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler bölgedeki tüm kaçış güzergahlarını kapatıp, şok yol kontrol uygulaması gerçekleştirerek şüpheliyi aracıyla yakaladı. Araçta yapılan aramada 5 çuval içerisinde 200 kilogram dağ sarımsağı ele geçirildi.

Şüpheliye 557 bin lira idari para cezası uygulandı. Endemik bir tür olan dağ sarımsağı, 2019 yılında Coğrafi İşaretli Ürünler Listesi'ne alındı.