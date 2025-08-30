Tunca Nehri'nde otlar yayıldı! Kuraklık sonrası yüzey yeşile döndü

GAZETE VATAN ANA SAYFA
30.08.2025 - 08:52Güncellenme Tarihi:

Edirne’deki Tunca Nehri’nde kuraklık nedeniyle su seviyesinin tükenme noktasına gelmesi sonucu yüzey otlarla kaplanarak, bazı kısımlarda su tamamen yeşile döndü.

Tunca Nehri’nde kuraklık nedeniyle su seviyesi düşerken, kıyı ve yüzey otlarla kaplandı. Bazı kısımlarda ise su tamamen yeşile döndü. Su seviyesinin azalmasıyla birlikte yosun ve otların yayılması nehir yatağında bataklık görüntüsü oluşmasına yol açtıç

Uzayan otlar ve değişen yaşam alanları nedeniyle göçmen kuşların sayısı artarken, ördek ve farklı kuş türleri nehir üzerinde yoğunluk oluşturdu. Kuraklık nedeniyle bilinçsiz insanların nehre attığı kirlilik ise dikkat çekti.Bölge sakinleri, Tunca Nehri’nde düzenli temizlik ve ekosistemin korunmasına yönelik kalıcı ıslah çalışmaları yapılmasını istedi.

Nehir kenarına arkadaşlarıyla gelen Edirneli vatandaş Furkan Sendi, "Açıkçası nehrin yanına gitmek istemiyorum, suyun bazı kısımları tamamen yeşile döndü ve bataklık gibi görünüyor. Eskiden böyle olmazdı, şimdi ekosistemde fark edilebilir değişiklikler var" dedi.

Edirneli Murat Öz ise bakım eksikliğine dikkat çekerek, "Hiçbir bakım yok, ilgilenen de yok. Her yer pis, şişeler, lastikler. Nehir uzun süredir böyle. Yetkililerin ilgilenmesini istiyoruz" diye konuştu.