Tüm umutlar tükenip fırın kapanma noktasına gelince sorumluluğu aldı! 3 çocuk annesi kadın tek başına iş yerini ayakta tutuyor

5

Tepe, daha önce böyle bir iş yapabileceğini hiç düşünmediğini dile getirerek, "Çok zor bir iş olmasına rağmen artık ben de fırın işlerini rahat şekilde yapabiliyorum." ifadesini kullandı.Hamur yoğurma ve pişirme aşamalarını tek başına yapabildiğini ifade eden Tepe, sözlerini şöyle sürdürdü: