Tüm Türkiye'yi sardı, kriz patlak verdi! Kısıtlamalar kapıda: Petrolden daha pahalı olacak

Dünyada 2 milyar insan ise günde sadece 2 litre su ile yaşıyor. UNESCO’nun bu yıl yayımladığı rakamlara göre dünyada her gün 6 bin çocuk su ve suya bağlı hastalıklardan ölüyor. Türkiye olarak su krizi ile karşı karşıyayız. Türkiye’de 112 milyar metreküp suyumuz var. Nüfusumuz gayri resmi rakamlarla 100 milyonu aştı. Ege, Akdeniz ve Trakya bölgeleri su fakirliğine girdi. Suyumuzu doğru kullanamadığımız için su Türkiye’den kayıyor.