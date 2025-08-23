Tüm Türkiye'yi sardı, kriz patlak verdi! Kısıtlamalar kapıda: Petrolden daha pahalı olacak
Tüm Türkiye'ye de etkili oluyor. Ankara, İstanbul dahil birçok ilde yeni kısıtlamalar olacak. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Demir, yeni krizin başladığını açıklayarak kötü haberi verdi.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Yusuf Demir, “Son yıllarda yaşanan küresel iklim etkisine bağlı olarak da maalesef üzülerek ifade ediyorum. Ülkemizde bu krizden yoğun bir şekilde etkileniyor. Maalesef artık kriz kapımızda değil içeri girdi ve ülkemizin şu anda yaşadığı süreç hem su kaynaklarımızın yaşadığı sıkıntı, hem kuraklık ve kuraklığa bağlı olarak tarımsal üretimimizde oluşan gelişmeler hepimizi endişelendiriyor” dedi.
Demir, ilerleyen günlerde birçok şehrin su kısıtlamasına gideceğini öne sürerek, "UNESCO diyor ki 'şu anda dünyada 2.4 milyar insan su problemi ile karşı karşıya'. Türkiye’de günlük kişi başı ortalama 129 litre su tüketiyoruz.
Dünyada 2 milyar insan ise günde sadece 2 litre su ile yaşıyor. UNESCO’nun bu yıl yayımladığı rakamlara göre dünyada her gün 6 bin çocuk su ve suya bağlı hastalıklardan ölüyor. Türkiye olarak su krizi ile karşı karşıyayız. Türkiye’de 112 milyar metreküp suyumuz var. Nüfusumuz gayri resmi rakamlarla 100 milyonu aştı. Ege, Akdeniz ve Trakya bölgeleri su fakirliğine girdi. Suyumuzu doğru kullanamadığımız için su Türkiye’den kayıyor.
Bu miktar 90 milyar küpe düşebilir. Bizi bekleyen ikinci risk ise sınır ötesi sular dediğimiz Dicle ve Fırat’tır. Bu da su savaşları konusudur. Şu anda Türkiye büyük bir felaketin içerisindedir. 6 aydır gelmekte olanı uyarıyorum. Susuzluğa hazır olun diyorum. Metropoller bağırmaya başladı. 1 ay sonra göreceksiniz, Ankara ve İstanbul dahil birçok şehir su kısıtlamasına gidecek. İnşallah yağmur yağar. Verilerimize göre önümüzdeki 1,5 – 2 ay böyle gözüküyor. Şu anda 1 litre suyu 10 TL’ye alıyoruz. 10 litresi 200 TL, 1 tonu 20 bin TL’ye geliyor.
20 bin TL’ye içtiğimiz suya pahalı demiyoruz, 37 TL’lik belediye suyuna pahalı diyoruz. Bu su krizi böyle devam ederse 0,5 litrelik suyu 10 TL’ye içemeyeceğiz, 100 TL’ye bulursak şükredeceğiz. O yüzden su önümüzdeki günlerde petrolden daha pahalı hale gelebilir" ifadelerini kullandı.