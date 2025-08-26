Trakya'nın en büyük tiyatrosu ortaya çıkıyor! 5 bin yıllık kentin sırrı çözülüyor

5

Antik kentin başkent olmasından dolayı önemli yapılar ve yazıtların olabileceğini kaynaklardan bildiklerini ifade eden Erdem, şunları kaydetti:"Bu büyüklükteki bir antik kentin ortaya çıkarılması elbette yavaş yavaş olacak ama bölge turizmine ve bölgenin kültür hayatına çok önemli katkıları olacak. Bütün yapılar gömülü olduğu için bu biraz zaman alacak. Tarihi çok eskilere dayanan bir antik kent. Buranın Yunan, Roma ve Geç Antik Dönemi'ni çok iyi biliyorduk. Ancak bizim kazı sırasında bulduğumuz çok sayıda taş alet yerleşimin çok daha önceye ait olduğunu ispat etti. Bu tabakalara da ulaşmayı hedefliyoruz. Tiyatronun Roma döneminde çok önemli bir yapı olduğunu, 6. yüzyıldan sonra ise kapatıldığını biliyoruz."