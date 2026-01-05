Trakya’da alarm: Nehirler ve barajlar kritik seviyede

3

Eski Devlet Su İşleri Bölge Müdür Yardımcısı ve Yüksek Makine Mühendisi Hüseyin Erkin, Trakya'nın uzun süredir kuraklıkla mücadele ettiğini belirterek, "Maalesef son 1-2 yıldır başlayan bu durum önümüzdeki birkaç yıl daha devam edecek gibi görünüyor. Trakya bölgemiz kurak bir periyoda girdi. Bu yıl şehrimizin su temini konusunda barajlarımızda da sıkıntılar yaşandı. Nehirlerin debileri de önceki yıllara göre daha düşük seviyelerde seyrediyor" dedi.