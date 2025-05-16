Trafik kazasında hayatını kaybeden Gonca'nın adı okul Kütüphanesi'nde yaşayacak
Aksaray'da geçirdikleri kazada babası Harun Güzyurdu (70) ile hayatını kaybeden Nurgöz İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Gonca Güzyurdu'nun (12) adı, okulun yeni yapılan kütüphanesine verildi. Güzyurdu'nun ablası Fadime Serin, "Kız kardeşim adına çok sevindim. İsmi burada yaşayacak'' dedi.
Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)
• 16 Mayıs 2025 - 14:29 • Son Güncelleme:
Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)
• 16 Mayıs 2025 - 14:29 • Son Güncelleme: