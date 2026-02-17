Trabzon'da Ramazan hazırlığı: Güveç mesaisi başladı

3

Trabzon'da güveç satıcılarından İsmail Aydın, işlerinin eskisi gibi olmadığından yakındı. Her bütçeye uygun güveç sattıklarını kaydeden Aydın, "Yavaş yavaş hareketlilik başlıyor. Tezgâhımızı düzenledik, güveçlerimiz hazır. Artık müşterilerimizi bekliyoruz. Her bütçeye uygun güvecimiz var; bir kişilikten on kişiliğe kadar farklı boyutlarda ürünler sunuyoruz. Nevşehir Avanos güveçleri satıyoruz. Ülkemizin her yerinde güveç yapılıyor ancak biz 30 yıldır Nevşehir Avanos güvecini satıyoruz. Yaklaşık 30 yıl önce Ramazan ayında iki kamyon güveç satardık. Daha sonra bu rakam bir kamyona düştü, son dönemlerde ise neredeyse yarım kamyona kadar geriledi. Vatandaş artık bütçesini korumak zorunda kalıyor. Varsa yenisini almamaya çalışıyor. Dolayısıyla eskiye oranla satışlarımız oldukça azaldı. Genelde Ramazan'da vatandaşların güvece olan ilgisi daha fazla oluyor" dedi.Aydın, iyi bir güveç kabı ile ilgili olarak ise "Güveç kabı doğal yanmış olmalı. Kullandıktan sonra bazı vatandaşlar tel ile ovmaya çalışıyor ancak buna gerek yok; sıcak suyla yıkayıp kullanmak yeterli olacaktır" diye konuştu.