Trabzon'da geleneksel göç başladı! Yaylalar yeniden canlanıyor

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İnsanlarımızın, çocuklarımızın ve süslenen hayvanlarımızın oluşturduğu rengârenk görüntüler kültürümüzün ne kadar zengin olduğunu bir kez daha gösteriyor. Havaların ısınmasıyla birlikte yayla sezonu başladı. Bundan sonra vatandaşlarımız yavaş yavaş yaylalarına çıkmaya devam edeceklerdir" dedi.